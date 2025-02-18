https://crimea.ria.ru/20250218/nad-krymom-unichtozhili-pyatyy-za-vecher-bespilotnik-1144293723.html

Над Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник

Над Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Над Крымом уничтожили пятый за вечер беспилотник

Над Крымом силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. Это уже пятая попытка ВСУ атаковать полуостров за вечер, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T23:11

2025-02-18T23:11

2025-02-18T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник. Это уже пятая попытка ВСУ атаковать полуостров за вечер, сообщили в Минобороны. Первая атака была отражена в 19:25. Тогда в течение 10 минут над Крымом сбили три вражеских БПЛА. Спустя два часа над полуостровом сбили еще один беспилотник.ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров при помощи БПЛА. Силы ПВО отражают все попытки ударов. Накануне 15 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, еще семь – над акваторией Черного моря.16 февраля в течение часа над акваторией Азовского моря уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 14 февраля над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Днем ранее средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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