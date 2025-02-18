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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановлено курсирование катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T19:14
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севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено курсирование катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Для жителей и гостей Севастополя организована работа компенсационного маршрута – автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или в связи с непогодой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, новости севастополя
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе закрыли рейд

19:14 18.02.2025 (обновлено: 20:13 18.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено курсирование катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Для жителей и гостей Севастополя организована работа компенсационного маршрута – автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или в связи с непогодой.
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СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортДепартамент транспорта СевастополяПаромы и катера в СевастополеНовости Севастополя
 
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