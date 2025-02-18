https://crimea.ria.ru/20250218/v-sevastopole-ostanovil-morskoy-passazhirskiy-transport-1144289707.html

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

В Севастополе остановлено курсирование катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T19:14

2025-02-18T19:14

2025-02-18T20:13

севастополь

транспорт

морской транспорт

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено курсирование катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Для жителей и гостей Севастополя организована работа компенсационного маршрута – автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или в связи с непогодой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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