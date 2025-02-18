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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе остановлено курсирование катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T19:14
2025-02-18T19:14
2025-02-18T20:13
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морской транспорт
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановлено курсирование катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах закрытия рейда не сообщается.Для жителей и гостей Севастополя организована работа компенсационного маршрута – автобусы будут отправляться с площадей Нахимова и Захарова.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности или в связи с непогодой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
В Севастополе закрыли рейд
19:14 18.02.2025 (обновлено: 20:13 18.02.2025)