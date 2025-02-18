https://crimea.ria.ru/20250218/medik-poluchila-kontuziyu-pri-atake-bespilotnika-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1144288526.html
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области боевики киевского режима ударили по припаркованным гражданским автомобилям, в результате атаки ранена сотрудник скорой помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T18:09
2025-02-18T18:09
2025-02-18T18:09
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Запорожской области боевики киевского режима ударили по припаркованным гражданским автомобилям, в результате атаки ранена сотрудник скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По имеющейся у губернатора предварительной информации, пострадавшая госпитализирована в местную больницу с контузией.Ранее сообщалось, что в Запорожской области боевики ВСУ ударили по гражданскому автомобилю, тогда ранения получила местная жительница. 14 февраля ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, ранения получил водитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской областиВ Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщинаВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, новые регионы россии, новости
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области при атаке ВСУ ранена сотрудник скорой помощи - Балицкий