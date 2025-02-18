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Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
В Запорожской области боевики киевского режима ударили по припаркованным гражданским автомобилям, в результате атаки ранена сотрудник скорой помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T18:09
2025-02-18T18:09
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Запорожской области боевики киевского режима ударили по припаркованным гражданским автомобилям, в результате атаки ранена сотрудник скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По имеющейся у губернатора предварительной информации, пострадавшая госпитализирована в местную больницу с контузией.Ранее сообщалось, что в Запорожской области боевики ВСУ ударили по гражданскому автомобилю, тогда ранения получила местная жительница. 14 февраля ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, ранения получил водитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской областиВ Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщинаВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
запорожская область
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РИА Новости Крым
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96
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запорожская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, новые регионы россии, новости
Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области при атаке ВСУ ранена сотрудник скорой помощи - Балицкий

18:09 18.02.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Запорожской области боевики киевского режима ударили по припаркованным гражданским автомобилям, в результате атаки ранена сотрудник скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В Васильевке противник осуществил сброс с БПЛА по припаркованным гражданским автомобилям. Пострадала медработник скорой помощи – девушка 1990 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
По имеющейся у губернатора предварительной информации, пострадавшая госпитализирована в местную больницу с контузией.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области боевики ВСУ ударили по гражданскому автомобилю, тогда ранения получила местная жительница. 14 февраля ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, ранения получил водитель.
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Запорожская областьОбстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Евгений БалицкийНовые регионы РоссииНовости
 
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