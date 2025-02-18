https://crimea.ria.ru/20250218/medik-poluchila-kontuziyu-pri-atake-bespilotnika-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1144288526.html

Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области

Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области боевики киевского режима ударили по припаркованным гражданским автомобилям, в результате атаки ранена сотрудник скорой помощи. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T18:09

2025-02-18T18:09

2025-02-18T18:09

запорожская область

обстрелы всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

евгений балицкий

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. В Запорожской области боевики киевского режима ударили по припаркованным гражданским автомобилям, в результате атаки ранена сотрудник скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По имеющейся у губернатора предварительной информации, пострадавшая госпитализирована в местную больницу с контузией.Ранее сообщалось, что в Запорожской области боевики ВСУ ударили по гражданскому автомобилю, тогда ранения получила местная жительница. 14 февраля ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, ранения получил водитель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской областиВ Белгородской области дрон ударил по машине – погибла женщинаВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), евгений балицкий, новые регионы россии, новости