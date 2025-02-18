https://crimea.ria.ru/20250218/erdogan-sdelal-zayavlenie-po-konfliktu-na-ukraine-1144288899.html

Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине

Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине

Конфликт на Украине должен закончиться. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во время встречи с Владимиром... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T18:36

2025-02-18T18:36

2025-02-18T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине должен закончиться. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.Он также заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары."Господин (Дональд, президент США) Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет. Переговоры в Стамбуле - это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами", - заявил Эрдоган.Зеленский прибыл в Анкару в понедельник вечером. Он заявил журналистам, что намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить Турция.Во вторник переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США - главные тезисыПлан из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровМир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире, политика, владимир зеленский, новости сво, внешняя политика