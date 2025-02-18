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Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
Конфликт на Украине должен закончиться. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во время встречи с Владимиром... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T18:36
2025-02-18T18:36
2025-02-18T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине должен закончиться. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.Он также заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары."Господин (Дональд, президент США) Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет. Переговоры в Стамбуле - это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами", - заявил Эрдоган.Зеленский прибыл в Анкару в понедельник вечером. Он заявил журналистам, что намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить Турция.Во вторник переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США - главные тезисыПлан из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровМир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ
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турция, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире, политика, владимир зеленский, новости сво, внешняя политика
Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
Конфликт на Украине должен закончиться – Эрдоган
18:36 18.02.2025 (обновлено: 20:32 18.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине должен закончиться. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.
"Эта война должна закончиться. Я заявил, что наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море. Мы считаем, что такое постановление послужит мерой укрепления доверия в процессе, ведущем к переговорам", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.
Он также заявил, что дипломатическая инициатива президента США Дональда Трампа по Украине совпадает с политикой Анкары.
"Господин (Дональд, президент США) Трамп инициировал переговорный процесс. Такой подход соответствует политике Турции на протяжении последних трех лет. Переговоры в Стамбуле - это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами", - заявил Эрдоган.
Зеленский прибыл в Анкару в понедельник вечером. Он заявил журналистам, что намерен обсудить с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые может предоставить Турция.
Во вторник переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа
, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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