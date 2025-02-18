https://crimea.ria.ru/20250218/peregovory-s-ssha-i-svyaz-zavoda-krym-so-spetssluzhbami-glavnoe-za-den-1144292796.html

Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день

Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день

Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Американская сторона выбрала спецпредставителя для переговоров по решению украинского конфликта. Утратившие РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T22:58

2025-02-18T22:58

2025-02-18T22:30

главное за день

новости

новости крыма

новости севастополя

переговоры

россия

сша

крым

севастополь

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110218/27/1102182770_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ea9033f0864f900649563618000aca2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Американская сторона выбрала спецпредставителя для переговоров по решению украинского конфликта. Утратившие жилье жители Курской области получат новые ежемесячные выплаты. В России продлили программу маткапитала и приняли новые решения по выплатам военным. Владельцы пивобезалкогольного комбината "Крым" оказались связаны с украинскими спецслужбами. Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией. В Севастополе принят генплан.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и СШАМосква и Вашингтон заинтересованы в восстановлении консультаций по геополитическим проблемам и снятии преград для экономического сотрудничества, а также согласны назначить послов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде. Переговоры с Киевом и Европой по решению украинского конфликта будет вести спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя. При этом консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды.По словам госсекретаря США Марка Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".Дополнительные выплаты жителям Курской областиПрезидент России Владимир Путин дал поручение установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество из-за атак со стороны ВСУ.Деньги вместо отдыхаВ России изменен порядок выплат денежной компенсации военнослужащим вместо дополнительных суток отдыха за выполнение задач в командировках. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Белоусов."Благодаря изменениям в приказ, военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет", - говорится в тексте.Маткапиталу быть еще пять летПрограмма материнского капитала в России продлена еще на пять лет. Соответствующий закон принят во вторник сразу во втором и третьем чтениях.В Крыму национализируют пивобезалкогольный комбинатРешение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его владельцы имеют отношение к украинским спецслужбами и отправляют донаты ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Ратифицирован договор между Россией и БелоруссиейГосдума ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", - сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.В Севастополе приняли генпланЗаксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет."Сегодня на сессии Заксобрания сразу в двух чтениях принят один из важнейших для Севастополя законов. Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года", − написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250218/kogda-otkroyut-postradavshie-ot-razliva-mazuta-chernomorskie-plyazhi-1144290321.html

https://crimea.ria.ru/20250218/dat-zelenskomu-po-rukam-lavrov-ob-atake-na-stantsiyu-perekachki-nefti-1144287833.html

https://crimea.ria.ru/20250218/ostorozhnyy-optimizm-kakim-budet-kurortnyy-sezon-v-krymu-1144284108.html

https://crimea.ria.ru/20250218/v-krymu-kitayskaya-obschina-podala-dokumenty-na-registratsiyu-1144243876.html

россия

сша

крым

севастополь

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, новости севастополя, переговоры, россия, сша, крым, севастополь, политика, национализация в крыму, белоруссия, ситуация в курской области после нападения всу, выплаты и компенсации, пособия и выплаты