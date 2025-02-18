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Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день
Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день
Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Американская сторона выбрала спецпредставителя для переговоров по решению украинского конфликта. Утратившие РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T22:58
2025-02-18T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Американская сторона выбрала спецпредставителя для переговоров по решению украинского конфликта. Утратившие жилье жители Курской области получат новые ежемесячные выплаты. В России продлили программу маткапитала и приняли новые решения по выплатам военным. Владельцы пивобезалкогольного комбината "Крым" оказались связаны с украинскими спецслужбами. Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией. В Севастополе принят генплан.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры России и СШАМосква и Вашингтон заинтересованы в восстановлении консультаций по геополитическим проблемам и снятии преград для экономического сотрудничества, а также согласны назначить послов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде. Переговоры с Киевом и Европой по решению украинского конфликта будет вести спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя. При этом консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды.По словам госсекретаря США Марка Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".Дополнительные выплаты жителям Курской областиПрезидент России Владимир Путин дал поручение установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество из-за атак со стороны ВСУ.Деньги вместо отдыхаВ России изменен порядок выплат денежной компенсации военнослужащим вместо дополнительных суток отдыха за выполнение задач в командировках. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Белоусов."Благодаря изменениям в приказ, военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет", - говорится в тексте.Маткапиталу быть еще пять летПрограмма материнского капитала в России продлена еще на пять лет. Соответствующий закон принят во вторник сразу во втором и третьем чтениях.В Крыму национализируют пивобезалкогольный комбинатРешение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его владельцы имеют отношение к украинским спецслужбами и отправляют донаты ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Ратифицирован договор между Россией и БелоруссиейГосдума ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", - сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.В Севастополе приняли генпланЗаксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет."Сегодня на сессии Заксобрания сразу в двух чтениях принят один из важнейших для Севастополя законов. Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года", − написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, новости крыма, новости севастополя, переговоры, россия, сша, крым, севастополь, политика, национализация в крыму, белоруссия, ситуация в курской области после нападения всу, выплаты и компенсации, пособия и выплаты
Переговоры с США и связь завода "Крым" со спецслужбами: главное за день

Переговоры России и США и связь пивзавода "Крым" со спецслужбами Украины: главное за день

22:58 18.02.2025
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкПроизводство пива на комбинате "Крым" в Симферополе
Производство пива на комбинате Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии. Американская сторона выбрала спецпредставителя для переговоров по решению украинского конфликта. Утратившие жилье жители Курской области получат новые ежемесячные выплаты. В России продлили программу маткапитала и приняли новые решения по выплатам военным. Владельцы пивобезалкогольного комбината "Крым" оказались связаны с украинскими спецслужбами. Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией. В Севастополе принят генплан.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры России и США

Москва и Вашингтон заинтересованы в восстановлении консультаций по геополитическим проблемам и снятии преград для экономического сотрудничества, а также согласны назначить послов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде.
Переговоры с Киевом и Европой по решению украинского конфликта будет вести спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя. При этом консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды.
По словам госсекретаря США Марка Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".
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Дополнительные выплаты жителям Курской области

Президент России Владимир Путин дал поручение установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество из-за атак со стороны ВСУ.
"Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает или зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении - это 112 тысяч 620 человек - им всем будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают", - сказал президент на совещании с правительством во вторник.
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Деньги вместо отдыха

В России изменен порядок выплат денежной компенсации военнослужащим вместо дополнительных суток отдыха за выполнение задач в командировках. Соответствующий приказ подписал министр обороны Андрей Белоусов.
"Благодаря изменениям в приказ, военнослужащий по контракту сможет получать денежную компенсацию ежемесячно одновременно с денежным довольствием, не дожидаясь окончания командировки или вне зависимости от того закончилось выполнение задач или нет", - говорится в тексте.
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Вчера, 15:45Радио "Спутник в Крыму"
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Маткапиталу быть еще пять лет

Программа материнского капитала в России продлена еще на пять лет. Соответствующий закон принят во вторник сразу во втором и третьем чтениях.

"После одобрения закона около пяти миллионов российских семей смогут воспользоваться этим правом", – отметил спикер парламента Вячеслав Володин.

В Крыму национализируют пивобезалкогольный комбинат

Решение о национализации "Пивобезалкогольного комбината "Крым" в Симферополе было принято после того, когда выяснилось, что его владельцы имеют отношение к украинским спецслужбами и отправляют донаты ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Это высокотехнологичное предприятие, дающее ежегодно два миллиарда рублей доходов в бюджет республики. Но хозяева бывшие не живут ни здесь, ни на Украине. Они спрятались, но аккуратно связаны с украинскими спецслужбами и, грубо говоря, откупаются", – сказал Константинов.
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Вчера, 07:37Радио "Спутник в Крыму"
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Ратифицирован договор между Россией и Белоруссией

Госдума ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
"В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза", - сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

В Севастополе приняли генплан

Заксобрание Севастополя приняло генеральный план города на расчетный срок 20 лет.
"Сегодня на сессии Заксобрания сразу в двух чтениях принят один из важнейших для Севастополя законов. Генеральный план Севастополя разработан на расчетный срок 20 лет с первой очередью реализации до 2030 года", − написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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