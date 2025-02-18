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США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков
США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков - РИА Новости Крым, 18.02.2025
США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T18:25
2025-02-18T18:42
юрий ушаков
россия
сша
кит келлог
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского конфликта. Он будет вести переговоры с Киевом и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.По мнению госсекретаря США Марка Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходили 18 февраля, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План из трех пунктов по Украине является фейком – ЛавровЧего ждет Россия от переговоров с США в Эр-РиядеПереговоры России и США - главные тезисы
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юрий ушаков, россия, сша, кит келлог, политика, внешняя политика, переговоры, новости
США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков

США выбрали Келлога своим представителем для переговоров по Украине – Ушаков

18:25 18.02.2025 (обновлено: 18:42 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выбран американской стороной в качестве представителя в переговорной группе по урегулированию украинского конфликта. Он будет вести переговоры с Киевом и Европой, а для диалога с Москвой Вашингтон назначит отдельного представителя. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.
"По Украине условились, что у них уже назначен посланник, господин Келлог. Но он будет вести контакты с украинцами и европейцами, а для нашего российско-американского трека будет выделен специальный человек или группа специальных представителей. Нам об этом сообщат, мы доложим президенту, и президент назначит наших представителей, которые будут участвовать именно в этом двустороннем российско-американском диалоге", - сказал он в интервью российскому журналисту Евгению Попову по итогам встречи в Эр-Рияде.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.
По мнению госсекретаря США Марка Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходили 18 февраля, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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