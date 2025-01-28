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При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин - РИА Новости Крым, 28.01.2025
При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T21:07
2025-01-28T21:14
владимир путин (политик)
россия
коллективный запад
поставки западного оружия украине
украина
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин.В этом смысле суверенитет Украины "почти нулевой", добавил Путин.По словам президента РФ, если у западных союзников Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень прост."Я когда-то и (экс-президент США Джо) Байдену посылал соответствующие сигналы. Если есть желание, тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера, в том числе отменить указ о запрете переговоров (с Россией – ред.)", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 годПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
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владимир путин (политик), россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, в мире, политика, новости сво, новости
При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин

Конфликт на Украине закончится через месяц-два после прекращения поддержки Запада – Путин

21:07 28.01.2025 (обновлено: 21:14 28.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области.
 Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все. Все закончится через месяц-полтора, два", - заявил российский лидер в комментарии журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
В этом смысле суверенитет Украины "почти нулевой", добавил Путин.
По словам президента РФ, если у западных союзников Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень прост.
"Я когда-то и (экс-президент США Джо) Байдену посылал соответствующие сигналы. Если есть желание, тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера, в том числе отменить указ о запрете переговоров (с Россией – ред.)", - подчеркнул Путин.
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Владимир Путин (политик)РоссияКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВ миреПолитикаНовости СВОНовости
 
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