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При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин - РИА Новости Крым, 28.01.2025
При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T21:07
2025-01-28T21:07
2025-01-28T21:14
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин.В этом смысле суверенитет Украины "почти нулевой", добавил Путин.По словам президента РФ, если у западных союзников Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень прост."Я когда-то и (экс-президент США Джо) Байдену посылал соответствующие сигналы. Если есть желание, тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера, в том числе отменить указ о запрете переговоров (с Россией – ред.)", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 годПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
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владимир путин (политик), россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, в мире, политика, новости сво, новости
При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин
Конфликт на Украине закончится через месяц-два после прекращения поддержки Запада – Путин
21:07 28.01.2025 (обновлено: 21:14 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они же могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все. Все закончится через месяц-полтора, два", - заявил российский лидер в комментарии журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
В этом смысле суверенитет Украины "почти нулевой", добавил Путин.
По словам президента РФ, если у западных союзников Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень прост.
"Я когда-то и (экс-президент США Джо) Байдену посылал соответствующие сигналы. Если есть желание, тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера, в том числе отменить указ о запрете переговоров (с Россией – ред.)", - подчеркнул Путин.
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