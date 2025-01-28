https://crimea.ria.ru/20250128/pri-prekraschenii-podderzhki-kieva-konflikt-zakonchitsya-cherez-mesyats--putin-1143753469.html

При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин

При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин - РИА Новости Крым, 28.01.2025

При прекращении поддержки Киева конфликт закончится через месяц – Путин

Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T21:07

2025-01-28T21:07

2025-01-28T21:14

владимир путин (политик)

россия

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два, заявил президент РФ Владимир Путин.В этом смысле суверенитет Украины "почти нулевой", добавил Путин.По словам президента РФ, если у западных союзников Украины есть желание добиться мира, то путь к этому очень прост."Я когда-то и (экс-президент США Джо) Байдену посылал соответствующие сигналы. Если есть желание, тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера, в том числе отменить указ о запрете переговоров (с Россией – ред.)", - подчеркнул Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 годПутин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"

россия

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2025

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владимир путин (политик), россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, украина, в мире, политика, новости сво, новости