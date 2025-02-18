https://crimea.ria.ru/20250218/ataka-na-stantsiyu-perekachki-nefti-napravlena-protiv-aktsionerov-inostrantsev-1144289895.html

Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев

Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев

Удар украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции КТК "Кропоткинская" на Кубани фактически был направлен против иностранных акционеров "Каспийского... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T19:34

2025-02-18T19:34

2025-02-18T19:34

кубань

краснодарский край

происшествия

александр новак

владимир путин (политик)

нефть

обстрелы всу

каспийский трубопроводный консорциум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Удар украинских беспилотников по нефтеперекачивающей станции КТК "Кропоткинская" на Кубани фактически был направлен против иностранных акционеров "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК). Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил вице-премьер Александр Новак.По его словам, объемы откачки нефти после ударов снизились на 30-40 процентов. Новак также доложил Путину, что специалисты уже начали оценку ущерба. На устранение последствий потребуется минимум несколько месяцев."Сейчас происходит оценка, этим занимается как раз компания "Каспийский трубопроводный консорциум". Это несколько месяцев как минимум, по предварительной оценке, которую мы получили", - указал вице-премьер.Накануне крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Зеленский намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки.Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде отметил, что эта атака должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам".НПС "Кропоткинская" является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1,5 тысячи километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиЗеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – Медведев

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, происшествия, александр новак, владимир путин (политик), нефть, обстрелы всу, каспийский трубопроводный консорциум