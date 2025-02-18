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Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
Над Крымом уничтожен еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
Еще один украинский беспилотник уничтожен над Крымом силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T22:11
2025-02-18T22:11
2025-02-18T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Крымом силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее сообщалось, что вечером во вторник за 10 минут над полуостровом уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата.ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров при помощи БПЛА. Силы ПВО отражают все попытки ударов. Накануне 15 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, еще семь – над акваторией Черного моря.16 февраля в течение часа над акваторией Азовского моря уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 14 февраля над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Днем ранее средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
Над Крымом силы ПВО сбили еще один беспилотник - Минобороны
22:11 18.02.2025 (обновлено: 22:14 18.02.2025)