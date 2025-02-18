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Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.02.2025
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров при помощи БПЛА. Силы ПВО отражают все попытки ударов. 16 февраля в течение часа над акваторией Азовского моря уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 14 февраля над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Днем ранее средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиВ двух районах Кубани действует режим ЧСМассированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов
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крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, пво, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут

Над Крымом за 10 минут сбили три украинских беспилотника

21:10 18.02.2025 (обновлено: 21:17 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 19.25 до 19.35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров при помощи БПЛА. Силы ПВО отражают все попытки ударов. 16 февраля в течение часа над акваторией Азовского моря уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 14 февраля над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Днем ранее средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря.
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