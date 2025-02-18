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Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут

Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T21:10

2025-02-18T21:10

2025-02-18T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров при помощи БПЛА. Силы ПВО отражают все попытки ударов. 16 февраля в течение часа над акваторией Азовского моря уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 14 февраля над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Днем ранее средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефтиВ двух районах Кубани действует режим ЧСМассированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, пво, новости, новости крыма, срочные новости крыма