https://crimea.ria.ru/20250218/v-krymu-vyskazalis-o-vozvraschenii-zapadnykh-brendov-v-rossiyu-1144283519.html

В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию

В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию

В вопросе возвращения западных компаний в Россию не следует стоять на позициях изоляционизма, но при этом нужно максимально защитить отечественных... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T20:36

2025-02-18T20:36

2025-02-18T20:36

владимир константинов

мнения

новости

россия

санкции против россии

радио "спутник в крыму"

коллективный запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144276538_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_d85d771f839b7b19063c5ced9a138fc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В вопросе возвращения западных компаний в Россию не следует стоять на позициях изоляционизма, но при этом нужно максимально защитить отечественных производителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По мнению Константинова, можно позволить вернуться на российский рынок компаниям, производящим продукцию, которую в России пока не могут производить самостоятельно либо производят ее в недостаточном количестве, например, лекарства или автомобили.Что касается, например, продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, то ее производство в России и в том числе в Крыму благодаря импортозамещению значительно возросло и в количественном, и в качественном отношении. Поэтому снова открывать российский рынок для этих компаний не нужно, считает спикер крымского парламента.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что ряд западных компаний готовятся вернуться на российский рынок. В их числе Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), а также Coca-Cola и McDonald’s.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии РИА Новости заявил, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция. Но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, подчеркнул политик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз сохранит санкции против РоссииНе до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в РоссиюПосланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, мнения, новости, россия, санкции против россии, коллективный запад