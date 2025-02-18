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В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
В вопросе возвращения западных компаний в Россию не следует стоять на позициях изоляционизма, но при этом нужно максимально защитить отечественных... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T20:36
2025-02-18T20:36
владимир константинов
мнения
новости
россия
санкции против россии
радио "спутник в крыму"
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В вопросе возвращения западных компаний в Россию не следует стоять на позициях изоляционизма, но при этом нужно максимально защитить отечественных производителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По мнению Константинова, можно позволить вернуться на российский рынок компаниям, производящим продукцию, которую в России пока не могут производить самостоятельно либо производят ее в недостаточном количестве, например, лекарства или автомобили.Что касается, например, продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, то ее производство в России и в том числе в Крыму благодаря импортозамещению значительно возросло и в количественном, и в качественном отношении. Поэтому снова открывать российский рынок для этих компаний не нужно, считает спикер крымского парламента.Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что ряд западных компаний готовятся вернуться на российский рынок. В их числе Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&amp;Bear, Stradivarius), а также Coca-Cola и McDonald’s.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии РИА Новости заявил, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция. Но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, подчеркнул политик.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз сохранит санкции против РоссииНе до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в РоссиюПосланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России
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владимир константинов, мнения, новости, россия, санкции против россии, коллективный запад
В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию

В вопросе возвращения западных брендов в Россию следует избегать крайностей – Константинов

20:36 18.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В вопросе возвращения западных компаний в Россию не следует стоять на позициях изоляционизма, но при этом нужно максимально защитить отечественных производителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

"У нас есть свои производители, которых нужно беречь. Также продолжается импортозамещение. Если мы этот процесс не завершим до конца и бросим, это будет плохой исход для нас. Но и в другие крайности вдаваться не нужно. Нельзя впадать в изоляционизм, это тоже плохо", – сказал политик.

По мнению Константинова, можно позволить вернуться на российский рынок компаниям, производящим продукцию, которую в России пока не могут производить самостоятельно либо производят ее в недостаточном количестве, например, лекарства или автомобили.
Что касается, например, продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, то ее производство в России и в том числе в Крыму благодаря импортозамещению значительно возросло и в количественном, и в качественном отношении. Поэтому снова открывать российский рынок для этих компаний не нужно, считает спикер крымского парламента.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что ряд западных компаний готовятся вернуться на российский рынок. В их числе Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), а также Coca-Cola и McDonald’s.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в комментарии РИА Новости заявил, что иностранные компании, вероятно, смогут вернуться на российский рынок при условии, что в юридических документах при уходе прописана такая опция. Но ситуации с уходом иностранных брендов разные, простых схем возвращения не будет, подчеркнул политик.
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Радио "Спутник в Крыму"Владимир КонстантиновМненияНовостиРоссияСанкции против РоссииКоллективный Запад
 
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