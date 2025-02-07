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Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России
Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России
Спецпосланник президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T09:27
2025-02-07T09:36
дональд трамп
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новости
украина
политика
санкции против россии
кит келлог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Post."Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", – заявил Келлогг.Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа считает недостаточными действующие санкции против российского нефтяного сектора и рассматривает возможность их усиления.По его словам, над вопросом урегулирования российско-украинского конфликта сейчас работает вся администрация Трампа: "как сам президент, так и вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь, министр финансов и совет нацбезопасности"."Президент сначала хочет остановить кровопролитие... И уже потом исходить из этого в будущих переговорах", – добавил Келлог. По его словам, именно в этом состоит цель нынешней администрации США на украинском векторе внешней политики.При этом он отметил, что сделка по Украине не будет приемлемой для всех сторон – и России, и Украине придется пойти на уступки."Обеим сторонам в любых переговорах приходится идти на уступки... Будет ли она приемлема для всех? Нет. Но вы пытаетесь соблюсти баланс", – сказал Келлог.Ранее издание NBC News сообщило, что в администрации президента США Дональда Трампа мнения по поводу способов урегулирования конфликта на Украине разделились. Часть команды, в том числе Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц, выступает за давление на Москву. Другие люди в окружении Трампа придерживаются мнения, что необходимо сокращать помощь Киеву.В январе Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, пригрозив новыми санкциями, если по итогу обсуждений между США и РФ достичь "сделки" по Украине не удастся. Ранее он заявлял, что в Вашингтоне изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украине.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывалась от политического диалога, но для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против России Россия не питает иллюзий: Лавров о президентстве Трампа Посланник Трампа сделал заявление о получении Украиной ядерного оружия
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дональд трамп, сша, россия, новости, украина, политика, санкции против россии, кит келлог
Посланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против России

Трамп готов ужесточить санкции против РФ для завершения конфликта на Украине – Келлог

09:27 07.02.2025 (обновлено: 09:36 07.02.2025)
 
© AP Photo Susan WalshКит Келлогг
Кит Келлогг - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России "для завершения конфликта" на Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию New York Post.
"Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы завершить... войну на Украине", – заявил Келлогг.
Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа считает недостаточными действующие санкции против российского нефтяного сектора и рассматривает возможность их усиления.
"Можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения (добычи и экспорта нефти – ред.). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять", – добавил спецпосланник Трампа.
По его словам, над вопросом урегулирования российско-украинского конфликта сейчас работает вся администрация Трампа: "как сам президент, так и вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь, министр финансов и совет нацбезопасности".
"Президент сначала хочет остановить кровопролитие... И уже потом исходить из этого в будущих переговорах", – добавил Келлог. По его словам, именно в этом состоит цель нынешней администрации США на украинском векторе внешней политики.
При этом он отметил, что сделка по Украине не будет приемлемой для всех сторон – и России, и Украине придется пойти на уступки.
"Обеим сторонам в любых переговорах приходится идти на уступки... Будет ли она приемлема для всех? Нет. Но вы пытаетесь соблюсти баланс", – сказал Келлог.
Ранее издание NBC News сообщило, что в администрации президента США Дональда Трампа мнения по поводу способов урегулирования конфликта на Украине разделились. Часть команды, в том числе Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц, выступает за давление на Москву. Другие люди в окружении Трампа придерживаются мнения, что необходимо сокращать помощь Киеву.
В январе Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, пригрозив новыми санкциями, если по итогу обсуждений между США и РФ достичь "сделки" по Украине не удастся. Ранее он заявлял, что в Вашингтоне изучают вопрос дальнейших поставок оружия на Украине.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия никогда не отказывалась от политического диалога, но для начала мирных переговоров по украинскому вопросу должны быть устранены первопричины кризиса.
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Дональд ТрампСШАРоссияНовостиУкраинаПолитикаСанкции против РоссииКит Келлог
 
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