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Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию

Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию

В Еврокомиссии рассматривают новый пакет санкций против России и предлагают включить в него запрет на продажу в РФ игровых консолей. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T16:07

2025-01-28T16:07

2025-01-28T16:11

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санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Еврокомиссии рассматривают новый пакет санкций против России и предлагают включить в него запрет на продажу в РФ игровых консолей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.По информации издания, такое заявление сделала глава евродипломатии Кайя Каллас.По ее словам, консоли будут фигурировать в новом раунде антироссийских санкций. Запрет коснется юридических лиц на территории блока, которые перепродают консоли в Россию.Кроме того, Каллас отметила, что новые рестрикции ЕС коснутся и химикатов, импорта сжиженного природного газа. Есть предложения и по ограничению импорта российского алюминия.Financial Times напомнила, что в марте 2022 года уже приостановили продажу консолей в России Microsoft, Nintendo и Sony.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против РоссииПутин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против РоссииВ Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), новости, россия, игровые приставки, политика, санкции, санкции против россии