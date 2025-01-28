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Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию
Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию
В Еврокомиссии рассматривают новый пакет санкций против России и предлагают включить в него запрет на продажу в РФ игровых консолей. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T16:07
2025-01-28T16:07
2025-01-28T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Еврокомиссии рассматривают новый пакет санкций против России и предлагают включить в него запрет на продажу в РФ игровых консолей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.По информации издания, такое заявление сделала глава евродипломатии Кайя Каллас.По ее словам, консоли будут фигурировать в новом раунде антироссийских санкций. Запрет коснется юридических лиц на территории блока, которые перепродают консоли в Россию.Кроме того, Каллас отметила, что новые рестрикции ЕС коснутся и химикатов, импорта сжиженного природного газа. Есть предложения и по ограничению импорта российского алюминия.Financial Times напомнила, что в марте 2022 года уже приостановили продажу консолей в России Microsoft, Nintendo и Sony.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против РоссииПутин прокомментировал угрозу Трампа ввести новые санкции против РоссииВ Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
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РИА Новости Крым
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европейский союз (ес), новости, россия, игровые приставки, политика, санкции, санкции против россии
Не до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию
В Евросоюзе хотят ввести запрет на продажу игровых консолей в Россию
16:07 28.01.2025 (обновлено: 16:11 28.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Еврокомиссии рассматривают новый пакет санкций против России и предлагают включить в него запрет на продажу в РФ игровых консолей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.
По информации издания, такое заявление сделала глава евродипломатии Кайя Каллас.
"Мы действительно рассматриваем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы поместить их в санкционный список. Даже игровые консоли, потому что, по-видимому, с их помощью управляют дронами", – сказала Каллас.
По ее словам, консоли будут фигурировать в новом раунде антироссийских санкций. Запрет коснется юридических лиц на территории блока, которые перепродают консоли в Россию.
Кроме того, Каллас отметила, что новые рестрикции ЕС коснутся и химикатов, импорта сжиженного природного газа. Есть предложения и по ограничению импорта российского алюминия.
Financial Times напомнила, что в марте 2022 года уже приостановили продажу консолей в России Microsoft, Nintendo и Sony.
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