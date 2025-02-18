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Евросоюз сохранит санкции против России
Евросоюз сохранит санкции против России - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Евросоюз сохранит санкции против России
Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России, даже если США снимут с РФ свои ограничения. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T12:58
2025-02-18T12:58
2025-02-18T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России, даже если США снимут с РФ свои ограничения. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.Еврокомиссар добавил, что на данный момент ЕС готовит 16-й по счету пакет антироссийских рестрикций.Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по УкраинеЧлен российской делегации, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что санкции ударили по американским компаниям больше, чем по России. По его словам, политика по сдерживанию РФ провалилась, и это тоже надо честно признать.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что экономика страны справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВВП России в пять раз опередил показатель роста экономики в ЕвропеПосланник Трампа заявил о готовности США ужесточить санкции против РоссииНе до игр: в ЕС хотят запретить продажу игровых приставок в Россию
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европейский союз (ес), санкции, санкции против россии, россия, политика, экономика, новости, в мире
Евросоюз сохранит санкции против России
Евросоюз сохранит санкции против России независимо от решения США - Еврокомиссия
12:58 18.02.2025 (обновлено: 13:20 18.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Евросоюз не намерен отменять свои санкции против России, даже если США снимут с РФ свои ограничения. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики", - приводит его слова РИА Новости.
Еврокомиссар добавил, что на данный момент ЕС готовит 16-й по счету пакет антироссийских рестрикций.
Делегации России и США во вторник проводят в Саудовской Аравии встречу
, которая посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Кроме того, на переговорах стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине
Член российской делегации, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что санкции ударили по американским компаниям больше, чем по России. По его словам, политика по сдерживанию РФ провалилась, и это тоже надо честно признать.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что экономика страны справилась с беспрецедентными санкциями, в отличие от западных стран, которые вводили ограничения. Он отметил, что ВВП России за прошлый год вырос на 4,1%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции не эффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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