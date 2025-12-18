Рейтинг@Mail.ru
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова
Коллективный Запад является основным источником военных угроз для России. Именно оттуда исходит инициатива нанести стратегическое поражение нашей стране, за... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Коллективный Запад является основным источником военных угроз для России. Именно оттуда исходит инициатива нанести стратегическое поражение нашей стране, за заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.Однако он отметил, что в текущем году боевой состав российских сухопутных войск увеличен за счет двух общевойсковых дивизий, артиллерийской бригады и двух зенитных бригад.Так, по его информации, в 2026 году Вооруженные силы Российской Федерации проведут стратегическое командно-штабное учение.Также начальник Генерального штаба ВС РФ сообщил, что в воздушно-космических силах России сформировали первую дивизию ПВО-ПРО, оснащенную зенитной ракетной системой С-500.Затрагивая положение дел противника на фронте, начальник Генштаба отметил, что дезертирство на Украине приобретает массовый характер. В среднем ежемесячно уходит до 30 тысяч человек. В рядах ВСУ уже открыто больше 160 тысяч дел по "самоволке". Кроме того, по его информации, количество ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года с 28 до 14 тысяч.По его словам, не смотря на такое положение дел на поле боя, Европа вместе с Киевом все равно сохраняют курс на эскалацию конфликта, при этом их вовлеченность в противостояние с Россией на украинском направлении создает риски глобального характера.Кроме того, по мнению начальника Генштаба ВС РФ, проработка США возможности развертывания ракетных комплексов дальностью более тысячи километров в АТР и Европе создает новый уровень нестабильности.Он подчеркнул, что в России учитывают позицию США о возможности возобновления ими ядерных испытаний. Однако если США их возобновят, то со стороны РФ последуют адекватные ответные меры."Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры. К чему приводит отсутствие ограничений в сфере наступательных вооружений, наглядно иллюстрирует ситуация с развертыванием в мире ракет средней и меньшей дальности", – сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы. Кроме того, глава государства сообщил, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок РоссииПутин назвал бредом угрозу "нападения" России на ЕвропуЧудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
россия
Увеличение войск и стратегические учения: главные заявления Герасимова

Увеличение сухопутных войск и стратегические учения армии РФ: главные заявления Герасимова

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Коллективный Запад является основным источником военных угроз для России. Именно оттуда исходит инициатива нанести стратегическое поражение нашей стране, за заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

"Основным источником роста военных угроз безопасности Российской Федерации является коллективный Запад, который не отказывается от поставленной цели – нанесения России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины", – цитирует заявление Герасимова РИА Новости.

Однако он отметил, что в текущем году боевой состав российских сухопутных войск увеличен за счет двух общевойсковых дивизий, артиллерийской бригады и двух зенитных бригад.

"В сухопутных войсках боевой состав наращивался за счет формирования двух общевойсковых дивизий, одной артиллерийской бригады и двух зенитных ракетных бригад", – рассказал начальник Генштаба.

Так, по его информации, в 2026 году Вооруженные силы Российской Федерации проведут стратегическое командно-штабное учение.
"В следующем году будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Центр-2026", – рассказал Герасимов на брифинге.
Также начальник Генерального штаба ВС РФ сообщил, что в воздушно-космических силах России сформировали первую дивизию ПВО-ПРО, оснащенную зенитной ракетной системой С-500.
"Для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны сформирована дивизия ПВО-ПРО, оснащенная зенитной ракетной системой С-500", – сказано в сообщении Герасимова.
Затрагивая положение дел противника на фронте, начальник Генштаба отметил, что дезертирство на Украине приобретает массовый характер. В среднем ежемесячно уходит до 30 тысяч человек. В рядах ВСУ уже открыто больше 160 тысяч дел по "самоволке". Кроме того, по его информации, количество ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года с 28 до 14 тысяч.
"Массовый характер приобретает дезертирство. Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек. На сегодняшний день на данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тысяч уголовных дел", – уточнил Герасимом.
По его словам, не смотря на такое положение дел на поле боя, Европа вместе с Киевом все равно сохраняют курс на эскалацию конфликта, при этом их вовлеченность в противостояние с Россией на украинском направлении создает риски глобального характера.
Кроме того, по мнению начальника Генштаба ВС РФ, проработка США возможности развертывания ракетных комплексов дальностью более тысячи километров в АТР и Европе создает новый уровень нестабильности.
"После выхода США из Договора о РСМД активно прорабатывается возможность развертывания мобильных ракетных комплексов с дальностью поражения более 1 000 км в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это создает новый уровень нестабильности, провоцирует локальную гонку вооружений", – заявил Герасимов.
Он подчеркнул, что в России учитывают позицию США о возможности возобновления ими ядерных испытаний. Однако если США их возобновят, то со стороны РФ последуют адекватные ответные меры.
"Учитываем позицию США о вероятном возобновлении ядерных испытаний. Мы неукоснительно придерживаемся своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако в случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры. К чему приводит отсутствие ограничений в сфере наступательных вооружений, наглядно иллюстрирует ситуация с развертыванием в мире ракет средней и меньшей дальности", – сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России является более современным, чем у любой официальной ядерной державы. Кроме того, глава государства сообщил, что новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца текущего года.
Крупнейшее поражение ВСУ: итоги наступления ключевых группировок России
Путин назвал бредом угрозу "нападения" России на Европу
Чудовищные цифры: Украина потеряла почти 500 тысяч военных
ВСУ потеряли на Курском направлении более 76 тысяч боевиков – Герасимов
 
