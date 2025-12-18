Рейтинг@Mail.ru
Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
В Херсонской области вынесли приговор гражданину России за участие в энергетической и водной блокаде Крыма и попытку возврата полуострова в состав Украины. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор гражданину России за участие в энергетической и водной блокаде Крыма и попытку возврата полуострова в состав Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генического районного суда.Мужчина добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования на территории Украины. Целями преступников также являлись нарушение целостности РФ и борьба за возвращение полуострова в состав Украины.Как сообщалось ранее, полковник ВСУ признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению.
Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма

В Херсонской области мужчину осудили за участие в блокаде и попытке возврата Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор гражданину России за участие в энергетической и водной блокаде Крыма и попытку возврата полуострова в состав Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генического районного суда.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

Мужчина добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования на территории Украины. Целями преступников также являлись нарушение целостности РФ и борьба за возвращение полуострова в состав Украины.
Как сообщалось ранее, полковник ВСУ признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению.
