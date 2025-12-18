https://crimea.ria.ru/20251218/grazhdanina-rf-osudili-za-uchastie-v-energeticheskoy-i-vodnoy-blokade-kryma-1151798713.html
Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
Гражданина РФ осудили за участие в энергетической и водной блокаде Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор гражданину России за участие в энергетической и водной блокаде Крыма и попытку возврата полуострова в состав Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генического районного суда.Мужчина добровольно вступил и принимал участие в деятельности функционировавшего на территории Украины незаконного вооруженного формирования на территории Украины. Целями преступников также являлись нарушение целостности РФ и борьба за возвращение полуострова в состав Украины.Как сообщалось ранее, полковник ВСУ признан виновным в совершении 14 терактов на территории России. За серию преступлений его приговорили к пожизненному заключению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненномуЖитель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флотаВ Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
