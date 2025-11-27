Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России

https://crimea.ria.ru/20251127/zhitel-sevastopolya-gotovil-vzryv-u-pamyatnika-v-chest-flota-rossii-1151216853.html

В Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области УССР готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области УССР готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Как сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России Республике Крым и городу Севастополю, мужчина задержан.По данным силовиков, задержанный являясь сторонником украинской националистической идеологии, собирал сведения о военных объектах Минобороны РФ и последствиях ракетных обстрелов ВСУ и размещал их на различных проукраинских интернет-ресурсах.В ходе обыска дома у фигуранта изъяли взрывное устройство изъято. Уголовные дела открыт по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении теракту. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизменуСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваВ Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге

