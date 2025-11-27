Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России
Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России
В Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области УССР готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Как сообщает в четверг пресс-служба РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T08:11
2025-11-27T08:53
севастополь
новости севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
антитеррор
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области УССР готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Как сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России Республике Крым и городу Севастополю, мужчина задержан.По данным силовиков, задержанный являясь сторонником украинской националистической идеологии, собирал сведения о военных объектах Минобороны РФ и последствиях ракетных обстрелов ВСУ и размещал их на различных проукраинских интернет-ресурсах.В ходе обыска дома у фигуранта изъяли взрывное устройство изъято. Уголовные дела открыт по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении теракту. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизменуСевастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию КиеваВ Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
Житель Севастополя готовил взрыв у памятника в честь флота России

Житель Севастополя готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота

08:11 27.11.2025 (обновлено: 08:53 27.11.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области УССР готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Как сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России Республике Крым и городу Севастополю, мужчина задержан.
По данным силовиков, задержанный являясь сторонником украинской националистической идеологии, собирал сведения о военных объектах Минобороны РФ и последствиях ракетных обстрелов ВСУ и размещал их на различных проукраинских интернет-ресурсах.
"С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества", – проинформировали в ФСБ.
В ходе обыска дома у фигуранта изъяли взрывное устройство изъято. Уголовные дела открыт по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и о приготовлении теракту. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
Севастополец планировал взорвать военный вертолет по заданию Киева
В Краснодаре предотвратили теракт на железной дороге
 
