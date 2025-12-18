Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО
Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении, заявил в РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T18:12
2025-12-18T18:12
нато
расширение нато
валерий герасимов
министерство обороны рф
новости
политика
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.Страны-участницы НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми государствами-членами блока.Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава российского МИД Сергей Лавров после саммита стран-участниц альянса в Гааге отметил, что рост расходов блока на оборону не окажет значимого влияния на безопасность РФ.Затягивание боевых действий и перестройка НАТОЕвропейский союз озвучивает идею о затягивании боевых действий, чтобы истощить РФ и перестроить НАТО для неизбежного прямого противостояния с Россией, также заявил Валерий Герасимов.Масштабы и интенсивность учений у границ РФНАТО сохраняет масштабы и интенсивность подготовки у границ России, повышает оперативность переброски войск усиления, добавил Герасимов.На брифинге перед военными атташе иностранных государств он подчеркнул, что под предлогом так называемой "российской военной угрозы" альянс существенно нарастил военное присутствие вблизи российских границ."В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны НАТО, но и внеблоковые государства: Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия и силы безопасности Косово. В ходе него к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск с отработкой различных вариантов применения сухопутных группировок. В Балтийской морской зоне развернута миссия (объединенных военно-морских сил) ОВМС НАТО "Балтийский страж", которая нацелена на затруднение российских морских перевозок в нарушение норм международного морского права", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.По словам начальника Генштаба, все эти факторы не способствуют повышению безопасности в Европе, которая стала ареной противостояния Запада с Россией.В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
россия
нато, расширение нато, валерий герасимов, министерство обороны рф, новости, политика, россия
В Минобороны оценили опасность роста военного потенциала НАТО

В Минобороны назвали рост военного потенциала НАТО вызовом интересам России

18:12 18.12.2025
 
© AP Photo Geert Vanden WijngaertФлаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo Geert Vanden Wijngaert
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам России на Западном стратегическом направлении, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
"Рост военного потенциала и активность НАТО у российских границ представляет долгосрочный вызов интересам нашей страны на Западном стратегическом направлении. Настрой НАТО на милитаризацию Европы закреплен в ходе саммита в июне этого года в Гааге", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.
Страны-участницы НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми государствами-членами блока.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава российского МИД Сергей Лавров после саммита стран-участниц альянса в Гааге отметил, что рост расходов блока на оборону не окажет значимого влияния на безопасность РФ.

Затягивание боевых действий и перестройка НАТО

Европейский союз озвучивает идею о затягивании боевых действий, чтобы истощить РФ и перестроить НАТО для неизбежного прямого противостояния с Россией, также заявил Валерий Герасимов.
"В политических заявлениях ряда европейских руководителей прослеживается идея затягивания боевых действий, что, по их мнению, приведет к истощению нашей страны. Это позволит НАТО перестроить "военную машину" для неизбежного прямого противостояния с Россией", - сказал Герасимов.

Масштабы и интенсивность учений у границ РФ

НАТО сохраняет масштабы и интенсивность подготовки у границ России, повышает оперативность переброски войск усиления, добавил Герасимов.
На брифинге перед военными атташе иностранных государств он подчеркнул, что под предлогом так называемой "российской военной угрозы" альянс существенно нарастил военное присутствие вблизи российских границ.
"Сохраняются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки (НАТО - ред.). Принимаются меры для повышения оперативности перебросок войск усиления", - добавил начальник Генштаба.
"В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны НАТО, но и внеблоковые государства: Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия и силы безопасности Косово. В ходе него к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск с отработкой различных вариантов применения сухопутных группировок. В Балтийской морской зоне развернута миссия (объединенных военно-морских сил) ОВМС НАТО "Балтийский страж", которая нацелена на затруднение российских морских перевозок в нарушение норм международного морского права", - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных государств.
По словам начальника Генштаба, все эти факторы не способствуют повышению безопасности в Европе, которая стала ареной противостояния Запада с Россией.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
