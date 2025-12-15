https://crimea.ria.ru/20251215/es-rasshiril-sanktsionnyy-spisok-protiv-rossii-1151680923.html
ЕС расширил санкционный список против России
ЕС расширил санкционный список против России - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ЕС расширил санкционный список против России
Евросоюз внес в списки антироссийских санкций 17 физических и четыре юридических лица. Среди них - российские журналисты, аналитики и гражданин США, следует из... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T14:56
2025-12-15T14:56
2025-12-15T14:56
санкции
санкции против россии
европейский союз (ес)
политика
русофобия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/40/1115934055_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_b0464e1a8234bfe86e6564291aecf62e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Евросоюз внес в списки антироссийских санкций 17 физических и четыре юридических лица. Среди них - российские журналисты, аналитики и гражданин США, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС.12 физических и два юридических лица внесены в санкционный список "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" - пять физических и четыре юридических лица.В списке значатся генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, эксперт этого клуба Дмитрий Суслов и председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий."Иван Николаевич Тимофеев, Федор Александрович Лукьянов, Дмитрий Вячеславович Суслов, Андрей Георгиевич Быстрицкий", - приводит цитату из документа РИА Новости.Также рестрикции введены в отношении декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова.Кроме того, в санкционный список включены:Как сообщалось ранее, экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеСанкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111593/40/1115934055_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_1a4c9876836a858f3b9b9ed52da8a92b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), политика, русофобия, новости
ЕС расширил санкционный список против России
ЕС ввел санкции против 17 физических и четырех юридических лиц из России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Евросоюз внес в списки антироссийских санкций 17 физических и четыре юридических лица. Среди них - российские журналисты, аналитики и гражданин США, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС.
12 физических и два юридических лица внесены в санкционный список "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" - пять физических и четыре юридических лица.
В списке значатся генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, эксперт этого клуба Дмитрий Суслов и председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий.
"Иван Николаевич Тимофеев, Федор Александрович Лукьянов, Дмитрий Вячеславович Суслов, Андрей Георгиевич Быстрицкий", - приводит цитату из документа РИА Новости.
Также рестрикции введены в отношении декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова.
Кроме того, в санкционный список включены:
—Международное движение русофилов (за якобы продвижение "антизападных настроений", а также из-за "тесных связей" с российским МИД),
—142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ, базирующийся в Калининграде,
—две компании из ОАЭ и одна из Вьетнама за то, что они якобы имеют отношение к "теневому флоту",
—украинская журналистка Диана Панченко (за распространение "антиукраинских, пророссийских и антинатовских нарративов", а также критику украинских властей),
—бывший офицер ВС Франции Ксавье Моро и экс-советник НАТО, полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо (оба обвиняются в ведении программ, посвященных конфликту на Украине, в которых транслируется российская точка зрения),
—Также Евросоюз впервые внес в список гражданина США - бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана.
Как сообщалось ранее, экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла
до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: