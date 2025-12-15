ЕС расширил санкционный список против России

https://crimea.ria.ru/20251215/es-rasshiril-sanktsionnyy-spisok-protiv-rossii-1151680923.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Евросоюз внес в списки антироссийских санкций 17 физических и четыре юридических лица. Среди них - российские журналисты, аналитики и гражданин США, следует из опубликованных регламентов на сайте Совета ЕС.12 физических и два юридических лица внесены в санкционный список "лиц, участвующих в дестабилизирующей деятельности России", а в санкционный список "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" - пять физических и четыре юридических лица.В списке значатся генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, эксперт этого клуба Дмитрий Суслов и председатель совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий."Иван Николаевич Тимофеев, Федор Александрович Лукьянов, Дмитрий Вячеславович Суслов, Андрей Георгиевич Быстрицкий", - приводит цитату из документа РИА Новости.Также рестрикции введены в отношении декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова.Кроме того, в санкционный список включены:Как сообщалось ранее, экономика европейских стран с 2022 по 2025 год потеряла до 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеСанкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США Сергей Лавров: Россия не будет уговаривать США продлить ограничения ДСНВ

