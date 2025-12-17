https://crimea.ria.ru/20251217/putin-vruchil-zolotye-zvezdy-geroev-osvoboditelyam-severska-1151761841.html

Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город.Глава государства поблагодарил бойцов за отвагу, подчеркнул, что военные отважно сражаются за достойное будущее россиян и что страна гордится героями СВО.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска 11 декабря. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – ПутинОсвобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО

