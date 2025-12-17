Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/putin-vruchil-zolotye-zvezdy-geroev-osvoboditelyam-severska-1151761841.html
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T18:22
2025-12-17T18:22
владимир путин (политик)
герои сво
герои россии
ветераны сво
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151761725_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_3c9c80f24c6c8c5140d5bc3b741b88c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город.Глава государства поблагодарил бойцов за отвагу, подчеркнул, что военные отважно сражаются за достойное будущее россиян и что страна гордится героями СВО.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска 11 декабря. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – ПутинОсвобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151761725_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_b38c33c6326ca8f03d610c1a298fdeec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), герои сво, герои россии, ветераны сво, награды
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска

Освобождение Северска открывает возможности для наступления – Путин

18:22 17.12.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медали Золотая Звезда Героя России участникам спецоперации, освободившим город Северск.
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город.
"В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск – значимый для нас русский город. Прежде всего – это результат огромного личного мужества и самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях", – сказал президент.
Глава государства поблагодарил бойцов за отвагу, подчеркнул, что военные отважно сражаются за достойное будущее россиян и что страна гордится героями СВО.
"Благодарю вас и ваших товарищей за доблестную службу, за верность Отечеству. Убежден, с такими отважными людьми как вы мы достигнем всех поставленных целей", – выразил уверенность глава государства.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска 11 декабря. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.
Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – Путин
Освобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин
"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
 
Владимир Путин (политик)Герои СВОГерои РоссииВетераны СВОНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Севастополь отбивает атаку ВСУ
20:00В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:51В Сакском районе Крыма зафиксировали перепады напряжения
19:39Имущество Усика в Крыму национализировали: почему только сейчас
19:28Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
19:01Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов
18:43ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
18:31В Севастополе остановили катера и паромы
18:22Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
18:10Крымский мост сейчас: оперативная обстановка вечером в среду
17:55Сбербанк: Крым и Севастополь вошли в топ-3 по приросту турпотока
17:45"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
17:38В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеля
17:26"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
17:19Совершил 14 терактов в России: полковника ВСУ приговорили к пожизненному
17:03Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на Украине
16:49Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делать
16:30На Кубани ученик за рулем КамАЗа сбил насмерть пожилую велосипедистку
16:23На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
16:16Roblox заявила о готовности сотрудничать с Роскомнадзором
Лента новостейМолния