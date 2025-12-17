https://crimea.ria.ru/20251217/putin-vruchil-zolotye-zvezdy-geroev-osvoboditelyam-severska-1151761841.html
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T18:22
2025-12-17T18:22
2025-12-17T18:22
владимир путин (политик)
герои сво
герои россии
ветераны сво
награды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151761725_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_3c9c80f24c6c8c5140d5bc3b741b88c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город.Глава государства поблагодарил бойцов за отвагу, подчеркнул, что военные отважно сражаются за достойное будущее россиян и что страна гордится героями СВО.Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска 11 декабря. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила более 300 населенных пунктов за год – ПутинОсвобождение Северска приближает изгнание ВСУ из Донбасса – Путин"Орешник" и предупреждение Украине: главные заявления Путина об СВО
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/11/1151761725_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_b38c33c6326ca8f03d610c1a298fdeec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), герои сво, герои россии, ветераны сво, награды
Путин вручил "Золотые звезды" Героев освободителям Северска
Освобождение Северска открывает возможности для наступления – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Освобождение Северска открывает возможности для дальнейшего наступления ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героя России участникам спецоперации, освободившим город.
"В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную, эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск – значимый для нас русский город. Прежде всего – это результат огромного личного мужества и самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях", – сказал президент.
Глава государства поблагодарил бойцов за отвагу, подчеркнул, что военные отважно сражаются за достойное будущее россиян и что страна гордится героями СВО.
"Благодарю вас и ваших товарищей за доблестную службу, за верность Отечеству. Убежден, с такими отважными людьми как вы мы достигнем всех поставленных целей", – выразил уверенность глава государства.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска
11 декабря. Освобождение этого города в Донецкой Народной Республике значительно приближает изгнание украинских формирований
с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасс, заявлял тогда Путин.
Северск – город в северо-западной части ДНР. Расположен в 15 км от Лисичанска, в 25 км от Славянска и в 30 км от Артемовска. Имел важное стратегическое значение для обороны ВСУ, поскольку прикрывал дорогу на Лиман и Славянск – центр крупнейшей подконтрольной Киеву агломерации в Донбассе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: