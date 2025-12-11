https://crimea.ria.ru/20251211/putinu-dolozhili-o-polnom-perekhode-severska-pod-kontrol-armii-rossii-1151586803.html

Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики - территории, которая находится в ответственности "Южной" группировки войск", - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.По словам Пескова, в совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтахКогда закончится СВО – ответ Лаврова Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров

