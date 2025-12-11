Рейтинг@Mail.ru
Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/putinu-dolozhili-o-polnom-perekhode-severska-pod-kontrol-armii-rossii-1151586803.html
Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T16:53
2025-12-11T16:54
дмитрий песков
новости сво
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новости
генштаб мо рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148270327_120:67:2971:1671_1920x0_80_0_0_b24a43f2bd9bfb39753effdc07c3adff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики - территории, которая находится в ответственности "Южной" группировки войск", - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.По словам Пескова, в совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтахКогда закончится СВО – ответ Лаврова Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148270327_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_ad936ec3dab6d70a6e549b92e39cf974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, новости сво, владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости, генштаб мо рф
Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России

Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО с акцентом на обстановку в ДНР – Песков

16:53 11.12.2025 (обновлено: 16:54 11.12.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин поздравил российских военных моряков с Днём Военно-морского флота
Президент Владимир Путин поздравил российских военных моряков с Днём Военно-морского флота
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по текущей обстановке в зоне специальной военной операции, в ходе которого верховному главнокомандующему доложили о полном переходе Северска в ДНР под контроль российских войск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин в Кремле провел совещание по обсуждению текущей обстановки в зоне специальной военной операции с акцентом на положение дел на севере Донецкой Народной Республики - территории, которая находится в ответственности "Южной" группировки войск", - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
По словам Пескова, в совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил и командующий "Южной" группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады.
"В ходе совещания президент в целом отметил хорошую динамику на всех направлениях. Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
1 декабря президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Когда закончится СВО – ответ Лаврова
Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
 
Дмитрий ПесковНовости СВОВладимир Путин (политик)Донецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииНовостиГенштаб МО РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
16:48Часть Симферополя осталась без света
16:35Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
Лента новостейМолния