Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд

Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах... РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В МВД предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается обманом получить номер телефона гражданина и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банковские приложения или другие сервисы, отметили ведомстве.Правоохранители подчеркнули, что единственные официальные каналы взаимодействия: официальный портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, а также личное обращение в клиентскую службу СФР.Ранее сообщалось, что с 1 по 7 декабря крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю. А 70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил мошенникам и лишился 2,9 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублейВ РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – ПутинАферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"

2025

Новости

социальный фонд россии, новости, безопасность, интернет, мессенджеры, соцсети, мошенничество