Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд
Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах... РИА Новости Крым, 14.12.2025
14.12.2025
2025-12-14T16:52
2025-12-14T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В МВД предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается обманом получить номер телефона гражданина и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банковские приложения или другие сервисы, отметили ведомстве.Правоохранители подчеркнули, что единственные официальные каналы взаимодействия: официальный портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, а также личное обращение в клиентскую службу СФР.Ранее сообщалось, что с 1 по 7 декабря крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю. А 70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил мошенникам и лишился 2,9 млн рублей.
Мошенники начали создавать поддельные боты Социального фонда России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. В МВД предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали промышлять под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Социальный фонд Российской Федерации обращает внимание: в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за сервис Социального фонда России", – сказано в сообщении.
Мошенники могут использовать официальный логотип и достоверные формулировки в описании, но главной целью остается обманом получить номер телефона гражданина и смс-код для входа в личный кабинет на портале Госуслуги, банковские приложения или другие сервисы, отметили ведомстве.
"Обращаем внимание: Фонд не предоставляет услуги через Telegram, WhatsApp, VK и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные через ботов, чаты или по звонку", – предупредили в МВД.
Правоохранители подчеркнули, что единственные официальные каналы взаимодействия: официальный портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru, а также личное обращение в клиентскую службу СФР.
Ранее сообщалось, что с 1 по 7 декабря крымчане отдали
мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю. А 70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил
мошенникам и лишился 2,9 млн рублей.
