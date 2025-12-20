Рейтинг@Mail.ru
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства - РИА Новости Крым, 20.12.2025
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
Причиной гибели 12-летнего подростка в Химках, по предварительным данным, стал взрыв пиротехнического устройства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Причиной гибели 12-летнего подростка в Химках, по предварительным данным, стал взрыв пиротехнического устройства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва неизвестного предмета погиб подросток, еще один ребенок и женщина пострадали.Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Также в результате происшествия пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости. Она госпитализирована для оказания медицинской помощи, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, подмосковье, московская область, происшествия, пиротехника, взрыв
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства

Причиной гибели 12-летнего подростка стал взрыв пиротехнического устройства – СК

21:37 20.12.2025
 
Место преступления
Место преступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Причиной гибели 12-летнего подростка в Химках, по предварительным данным, стал взрыв пиротехнического устройства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.
Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва неизвестного предмета погиб подросток, еще один ребенок и женщина пострадали.

"По предварительным данным следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток", – говорится в сообщении СК.

Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Также в результате происшествия пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости. Она госпитализирована для оказания медицинской помощи, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности".
