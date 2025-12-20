https://crimea.ria.ru/20251220/12-letniy-podrostok-iz-khimok-pogib-ot-vzryva-pirotekhnicheskogo-ustroystva-1151851677.html
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства - РИА Новости Крым, 20.12.2025
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
Причиной гибели 12-летнего подростка в Химках, по предварительным данным, стал взрыв пиротехнического устройства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T21:37
2025-12-20T21:37
2025-12-20T21:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Причиной гибели 12-летнего подростка в Химках, по предварительным данным, стал взрыв пиротехнического устройства. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в результате взрыва неизвестного предмета погиб подросток, еще один ребенок и женщина пострадали.Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Также в результате происшествия пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости. Она госпитализирована для оказания медицинской помощи, уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело статье "Причинение смерти по неосторожности".
12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
Причиной гибели 12-летнего подростка стал взрыв пиротехнического устройства – СК