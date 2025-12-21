Рейтинг@Mail.ru
Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению
Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению
Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T09:48
2025-12-21T10:04
сергей аксенов
керчь
новости крыма
крым
спорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой площадки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На объекте уже закончен ремонт зрительских трибун и пешеходных зон, восстановлены лестницы, установлены светильники и прожекторы на всей территории, обустроено большое запасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Завершается укладка искусственной травы на новом поле для мини-футбола, а еще на одном поле продолжается выравнивание основания. На главном здании восстановлено электронное табло, проинформировал Аксенов.Таким образом в Керчи появится полноценный современный стадион с профессионально обустроенными тренировочными и игровым полями, отвечающий всем стандартам и требованиям, отметил Аксенов. И поблагодарил администрацию города-героя и подрядчика за качественную работу.Глава республики подчеркнул, что на следующий год необходимо запланировать ремонт внутренних помещений – резервы для этого постараются найти.Аксенов напомнил, что в Крыму также продолжается ремонт стадионов в Армянске и Феодосии, а все работы выполняются при поддержке президента РФ Владимира Путина. Глава республики также обратил внимание глав муниципалитетов, что все запланированные объекты должны быть завершены до конца года.Ранее сообщалось, что в Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл" – строительная готовность объекта превысила 90%.Другие новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов, сообщал в начале ноября глава республики Сергей Аксенов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 – в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали. Кроме того, по 10 миллионов рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов – в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
керчь
крым
сергей аксенов, керчь, новости крыма, крым, спорт
Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению

Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – Аксенов

09:48 21.12.2025 (обновлено: 10:04 21.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой площадки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
На объекте уже закончен ремонт зрительских трибун и пешеходных зон, восстановлены лестницы, установлены светильники и прожекторы на всей территории, обустроено большое запасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Завершается укладка искусственной травы на новом поле для мини-футбола, а еще на одном поле продолжается выравнивание основания. На главном здании восстановлено электронное табло, проинформировал Аксенов.
"На проведение капремонта спортивного объекта из республиканского бюджета выделено около 408 миллионов рублей, работы планируется завершить на следующей неделе", – сказал глава республики.
Таким образом в Керчи появится полноценный современный стадион с профессионально обустроенными тренировочными и игровым полями, отвечающий всем стандартам и требованиям, отметил Аксенов. И поблагодарил администрацию города-героя и подрядчика за качественную работу.
Глава республики подчеркнул, что на следующий год необходимо запланировать ремонт внутренних помещений – резервы для этого постараются найти.
Аксенов напомнил, что в Крыму также продолжается ремонт стадионов в Армянске и Феодосии, а все работы выполняются при поддержке президента РФ Владимира Путина. Глава республики также обратил внимание глав муниципалитетов, что все запланированные объекты должны быть завершены до конца года.

"Это продиктовано не только бюджетной дисциплиной, а напрямую связано с ожиданиями крымчан. Подводить людей мы не имеем права", – подчеркнул Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл" – строительная готовность объекта превысила 90%.
Другие новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов, сообщал в начале ноября глава республики Сергей Аксенов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 – в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали. Кроме того, по 10 миллионов рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов – в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.
Сергей АксеновКерчьНовости КрымаКрымСпорт
 
