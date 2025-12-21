https://crimea.ria.ru/20251221/kapremont-stadiona-v-kerchi-blizitsya-k-zaversheniyu-1151856450.html

Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению

Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению - РИА Новости Крым, 21.12.2025

Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению

Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой... РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T09:48

2025-12-21T09:48

2025-12-21T10:04

сергей аксенов

керчь

новости крыма

крым

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/15/1151856160_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_fc58c1ebae63a3309885c7d86c2e9069.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой площадки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На объекте уже закончен ремонт зрительских трибун и пешеходных зон, восстановлены лестницы, установлены светильники и прожекторы на всей территории, обустроено большое запасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Завершается укладка искусственной травы на новом поле для мини-футбола, а еще на одном поле продолжается выравнивание основания. На главном здании восстановлено электронное табло, проинформировал Аксенов.Таким образом в Керчи появится полноценный современный стадион с профессионально обустроенными тренировочными и игровым полями, отвечающий всем стандартам и требованиям, отметил Аксенов. И поблагодарил администрацию города-героя и подрядчика за качественную работу.Глава республики подчеркнул, что на следующий год необходимо запланировать ремонт внутренних помещений – резервы для этого постараются найти.Аксенов напомнил, что в Крыму также продолжается ремонт стадионов в Армянске и Феодосии, а все работы выполняются при поддержке президента РФ Владимира Путина. Глава республики также обратил внимание глав муниципалитетов, что все запланированные объекты должны быть завершены до конца года.Ранее сообщалось, что в Феодосии завершается реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова "Кристалл" – строительная готовность объекта превысила 90%.Другие новые спортивные залы и стадионы построят в Крыму за счет средств от продажи ранее национализированных объектов, сообщал в начале ноября глава республики Сергей Аксенов. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 – в средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали. Кроме того, по 10 миллионов рублей крымские власти выделят на модернизацию сельских стадионов – в порядок приведут покрытия, беговые дорожки, раздевалки. Пилотным проектом станет стадион в поселке Зуя Белогорского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе одобрили строительство 300-метрового автотоннеляПод Симферополем построили школу на 600 мест10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают

https://crimea.ria.ru/20251219/gordost-semi-i-strany-v-krymu-nagradili-laureatov-premii-pregrad-net-1151821837.html

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, керчь, новости крыма, крым, спорт