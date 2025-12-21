https://crimea.ria.ru/20251221/v-sevastopole-kazhdyy-chas-budut-slyshny-neodnokratnye-vzryvy-1151856935.html

В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы

В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

