Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/v-sevastopole-kazhdyy-chas-budut-slyshny-neodnokratnye-vzryvy-1151856935.html
В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы
В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T10:24
2025-12-21T10:25
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
крым
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор жителей и гостей города-героя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, учения
В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы

Неоднократные взрывы в Севастополе будут слышны каждый час в течение всего дня

10:24 21.12.2025 (обновлено: 10:25 21.12.2025)
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до вечера воскресенья, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов (каждые 40-50 минут) флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – проинформировал глава региона.
Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, предупредил губернатор жителей и гостей города-героя.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)КрымУчения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16ВСУ убили 133 мирных жителя Херсонской области с начала года
11:47Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и США
11:32Пропавших в Самарской области детей нашли
11:02Мощная магнитная буря снова ударит по Земле
10:24В Севастополе каждый час будут слышны неоднократные взрывы
10:10Морской транспорт возобновил работу в Севастополе
09:48Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению
09:22В Бахчисарайском районе Крыма покалечили сосны ради выгоды
08:52В Японии произошло еще одно мощное землетрясение
08:09130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
07:52Морской транспорт в Севастополе остановился из-за тумана
07:36В Самарской области пропали четверо маленьких детей
07:10Налогоплательщики Крыма – самые ответственные в России
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 21 декабря
22:30Заявление Зеленского о мирном соглашении и провал мобилизации: главное
22:03Большинство ледников растают и повысится уровень моря: когда ждать пика
21:3712-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройства
21:31В Кировском районе Крыма подросток на питбайке врезался в экскаватор
21:09Зеленский сделал заявление по отводу ВСУ из Донбасса
Лента новостейМолния