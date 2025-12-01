https://crimea.ria.ru/20251222/kakoy-segodnya-prazdnik-22-dekabrya-1133711125.html

Какой сегодня праздник: 22 декабря

Какой сегодня праздник: 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Какой сегодня праздник: 22 декабря

Сегодня весь мир празднует День энергетика и поет бардовские песни, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют работников Пенсионного фонда и... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T00:00

2025-12-22T00:00

2025-12-22T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

россия

в мире

история

культура

пенсионный фонд рф

хоккей

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145683952_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4b2895faf4649696a2000bee7156d101.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир празднует День энергетика и поет бардовские песни, а в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют работников Пенсионного фонда и хоккеистов. В этот день в России была выпущена первая почтовая марка, а у берегов южной Африки выловили самую древнюю в мире рыбу. Родились в этот день советский и российский детский писатель Эдуард Успенский и французская певица, актриса и модель Ванесса Паради.Что празднуют в миреВо многих странах СНГ, в том числе в России, в самый короткий день в году отмечается праздник работников электрических и тепловых сетей – День энергетика, утвержденный Верховным Советом СССР в 1966 году. По такому случаю делимся интересным фактом: если взять все аккумуляторы на Земле, то они смогут удовлетворить мировую потребность в энергии в течение всего 10 минут.Больше 20 лет назад один российский археолог по имени Константин Шлямов, который очень любит петь под гитару, придумал специальный праздник – Международный день бардовской песни. Главная "фишка" праздника в том, что все барды планеты ровно в 16:00 должны одновременно начать петь "Молитву" Булата Окуджавы. Жалко только, что не все барды планеты об этом знают.Ежегодно 22 декабря свой день рождения отмечает Пенсионный фонд РФ, который был учрежден именно в этот день в 1990 году. Кстати, впервые в России пенсии ввел Петр I. Их платили исключительно офицерам. Петровский указ объяснял это так: "Назначить достойное пожизненное содержание, дабы не позорили честь мундира". Кстати, в Китае пенсия по старости и сейчас причитается только военным, полицейским и госслужащим (хорошо, что мы не в Китае).Еще сегодня День гидрометеорологической службы ВС РФ и День рождения российского хоккея, поскольку 79 лет назад играми в Москве, Ленинграде, Каунасе, Риге и Архангельске стартовал первый чемпионат СССР. Именины у Анны, Софрония, Василия, Александра, Степана, Владимира.Знаменательные событияВ 1857 году в России выпустили первую почтовую марку. Она стоила 10 копеек, а ее тираж составил три миллиона экземпляров. Сегодня за такую негашеную марку можно выручить до 20 тысяч долларов США."Ничего себе рыбина!" – подумали американские рыбаки, которые выловили у берегов южной Африки серебристо-голубую полутораметровую латимерию. То, что это именно латимерия, и что эта рыба – самая древняя на Земле, им уже потом объяснили ученые, которые и сами удивились, поскольку считали ее вымершей. Это случилось 22 декабря 1938 года. Спустя 16 лет между Мадагаскаром и Восточной Африкой выловили еще одну такую же.В 1989 году, спустя 28 лет после разделения Германии стеной на ГДР и ФРГ, вновь открылись Берлинские Бранденбургские ворота.Кто родился в этот день22 декабря 1858 года на свет появился итальянский оперный композитор Джакомо Пуччини. Успех пришел к виртуозу благодаря опере о любви провинциалки и аристократа "Манон Леско" и постановке "Богема" о жизни молодых парижских художников. "Тоска" и "Мадам Баттерфляй" – поздние триумфальные работы Пуччини.В этот же день в 1937 году родился советско-российский писатель, литературный папа Чебурашки Эдуард Успенский. Кстати, Чебурашку полюбили не только у нас, но и в других странах. В Литве имя неизвестного зверька решили перевести. Получился Кулверстукас. Еще одна именинница дня – французская певица, актриса и модель Ванесса Паради. Кстати, Паради еще и рыцарь Франции! В 2007 году она была отмечена правительством страны и получила Орден искусств и литературы за свой вклад в культуру страны.Также 22 декабря родились основатель российской эпидемиологии Даниил Самойлович, российский камерный певец и исполнитель романсов Олег Погудин, американская киноактриса Лорэли Белл.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, культура, пенсионный фонд рф, хоккей, энергетика