Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
За полгода украинские власти вывезли из подконтрольных Киеву прифронтовых районов почти 147 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве развития общин и...
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. За полгода украинские власти вывезли из подконтрольных Киеву прифронтовых районов почти 147 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Уточняется, что больше всего граждан – 92,4 тысячи человек – эвакуированы с ДНР, более 35 тысяч – из Днепропетровской области, более 4,4 тысячи – из Сумской, 8,3 тысячи – из Харьковской, более 6,5 тысячи – из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.Как сообщалось ранее, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. За полгода украинские власти вывезли из подконтрольных Киеву прифронтовых районов почти 147 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
"С 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуированы почти 147 тысяч человек, среди них более 16,5 тысячи детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью", - приводит данные РИА Новости.
Уточняется, что больше всего граждан – 92,4 тысячи человек – эвакуированы с ДНР, более 35 тысяч – из Днепропетровской области, более 4,4 тысячи – из Сумской, 8,3 тысячи – из Харьковской, более 6,5 тысячи – из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщалось ранее, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена
принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.
