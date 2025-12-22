https://crimea.ria.ru/20251222/iz-prifrontovykh-rayonov-ukrainy-vyvezli-pochti-147-tysyach-chelovek-1151867202.html

Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. За полгода украинские власти вывезли из подконтрольных Киеву прифронтовых районов почти 147 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Уточняется, что больше всего граждан – 92,4 тысячи человек – эвакуированы с ДНР, более 35 тысяч – из Днепропетровской области, более 4,4 тысячи – из Сумской, 8,3 тысячи – из Харьковской, более 6,5 тысячи – из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.Как сообщалось ранее, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдняРоссия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение

