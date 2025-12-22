Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
За полгода украинские власти вывезли из подконтрольных Киеву прифронтовых районов почти 147 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве развития общин и... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T09:41
2025-12-22T09:41
новости
украина
эвакуация
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. За полгода украинские власти вывезли из подконтрольных Киеву прифронтовых районов почти 147 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.Уточняется, что больше всего граждан – 92,4 тысячи человек – эвакуированы с ДНР, более 35 тысяч – из Днепропетровской области, более 4,4 тысячи – из Сумской, 8,3 тысячи – из Харьковской, более 6,5 тысячи – из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.Как сообщалось ранее, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.
украина
новости, украина, эвакуация, новости сво
Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек

На Украине из прифронтовых районов за полгода эвакуировали почти 147 тысяч человек

09:41 22.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. За полгода украинские власти вывезли из подконтрольных Киеву прифронтовых районов почти 147 тысяч человек. Об этом сообщили в министерстве развития общин и территорий Украины.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

"С 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области эвакуированы почти 147 тысяч человек, среди них более 16,5 тысячи детей и более 5 тысяч человек с ограниченной мобильностью", - приводит данные РИА Новости.

Уточняется, что больше всего граждан – 92,4 тысячи человек – эвакуированы с ДНР, более 35 тысяч – из Днепропетровской области, более 4,4 тысячи – из Сумской, 8,3 тысячи – из Харьковской, более 6,5 тысячи – из подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщалось ранее, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Выехать из поселка Малокатериновка Кушугумского поселкового совета обязаны все несовершеннолетние, а также их родители или опекуны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина во тьме: в Киеве и других городах страны нет света по полдня
Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин
Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
 
НовостиУкраинаЭвакуацияНовости СВО
 
