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Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин
Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин
Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Об этом в четверг заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T17:59
2025-05-22T17:59
2025-05-22T17:59
владимир путин (политик)
граница
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вооруженные силы россии
буферная зона безопасности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.Он подчеркнул, что эта необходимость связана с действиями врага, который не прекращает обстрелов российского приграничья и, как правило, выбирает цели, не имеющие военного значения, в том числе жилые дома."При налетах дронов, действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, автомобилями скорой помощи, сельхозтехникой. И получают ранения и женщины, и дети", - констатировал президент.Президент РФ Владимир Путин ранее допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты России от обстрелов со стороны ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что такие меры могут быть приняты в перспективе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда прекратятся боевые действия на УкраинеВ Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоныРоссийские силы создают санитарную зону в Харьковской области – Кремль
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владимир путин (политик), граница, россия, украина, вооруженные силы россии, буферная зона безопасности, новости
Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин
ВС РФ создают буферную зону для безопасности российского приграничья - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.
"Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", - сказал президент.
Он подчеркнул, что эта необходимость связана с действиями врага, который не прекращает обстрелов российского приграничья и, как правило, выбирает цели, не имеющие военного значения, в том числе жилые дома.
"При налетах дронов, действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, автомобилями скорой помощи, сельхозтехникой. И получают ранения и женщины, и дети", - констатировал президент.
Президент РФ Владимир Путин ранее допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты России от обстрелов со стороны ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что такие меры могут быть приняты
в перспективе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
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