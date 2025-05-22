https://crimea.ria.ru/20250522/rossiya-sozdaet-bufernuyu-zonu-vdol-granitsy-s-ukrainoy---putin--1146636127.html

Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин

Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — Путин

Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Об этом в четверг заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T17:59

2025-05-22T17:59

2025-05-22T17:59

владимир путин (политик)

граница

россия

украина

вооруженные силы россии

буферная зона безопасности

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/02/1139323407_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_4f010fc76470dedc4ff8f9f93981f064.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России приступили к созданию буферной зоны, чтобы обезопасить мирных жителей российского приграничья. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.Он подчеркнул, что эта необходимость связана с действиями врага, который не прекращает обстрелов российского приграничья и, как правило, выбирает цели, не имеющие военного значения, в том числе жилые дома."При налетах дронов, действиях диверсионно-разведывательных групп охотятся за гражданским транспортом, автомобилями скорой помощи, сельхозтехникой. И получают ранения и женщины, и дети", - констатировал президент.Президент РФ Владимир Путин ранее допустил создание на Украине "санитарной зоны" для защиты России от обстрелов со стороны ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что такие меры могут быть приняты в перспективе в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда прекратятся боевые действия на УкраинеВ Крыму предложили закрепить за Украиной статус буферной зоныРоссийские силы создают санитарную зону в Харьковской области – Кремль

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), граница, россия, украина, вооруженные силы россии, буферная зона безопасности, новости