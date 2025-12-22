https://crimea.ria.ru/20251222/ranennaya-na-zaporozhe-devochka-v-tyazhelom-sostoyanii---minzdrav-kryma-1151868698.html
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
Раненная в Запорожской области девочка, которая проходит лечение в Симферополе, по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T10:31
2025-12-22T10:31
2025-12-22T10:31
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
крым
минздрав крыма
дети
запорожская область
новости
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_269f605d3b63e6e7f1a69d3a2f8dba15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Раненная в Запорожской области девочка, которая проходит лечение в Симферополе, по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.Ранее Балицкий сообщал, что два человека погибли, еще пять, в том числе ребенок, пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область.Вражеские беспилотники атаковали Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также Бердянск, уточнил Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионамиРостов и область подверглись массированной атаке БПЛА
крым
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/67/1118166738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271e609d5a8ff863546a8fd65a0154bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республиканская детская клиническая больница (рдкб), крым, минздрав крыма, дети, запорожская область, новости, атаки всу
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
Раненная в Запорожской области девочка находится в РДКБ Крыма в тяжелом состоянии