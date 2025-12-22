https://crimea.ria.ru/20251222/ranennaya-na-zaporozhe-devochka-v-tyazhelom-sostoyanii---minzdrav-kryma-1151868698.html

Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Раненная в Запорожской области девочка, которая проходит лечение в Симферополе, по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.Ранее Балицкий сообщал, что два человека погибли, еще пять, в том числе ребенок, пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область.Вражеские беспилотники атаковали Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также Бердянск, уточнил Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионамиРостов и область подверглись массированной атаке БПЛА

