Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
Раненная в Запорожской области девочка, которая проходит лечение в Симферополе, по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве... РИА Новости Крым, 22.12.2025
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
крым
минздрав крыма
дети
запорожская область
новости
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Раненная в Запорожской области девочка, которая проходит лечение в Симферополе, по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.Ранее Балицкий сообщал, что два человека погибли, еще пять, в том числе ребенок, пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область.Вражеские беспилотники атаковали Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также Бердянск, уточнил Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области - люди без воды130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионамиРостов и область подверглись массированной атаке БПЛА
республиканская детская клиническая больница (рдкб), крым, минздрав крыма, дети, запорожская область, новости, атаки всу
Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма

Раненная в Запорожской области девочка находится в РДКБ Крыма в тяжелом состоянии

10:31 22.12.2025
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБольница. Архивное фото
Больница. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Раненная в Запорожской области девочка, которая проходит лечение в Симферополе, по-прежнему в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым сообщили в минздраве региона.
16 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате прямой атаки ВСУ по частному домовладению в Каменке-Днепровской пострадала 11-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.
"Девочка, пострадавшая в результате атаки ВСУ в Запорожской области, продолжает лечение в ГБУЗ РК "Республиканская детская клиническая больница". В настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, стабильное. Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказали в минздраве.
Ранее Балицкий сообщал, что два человека погибли, еще пять, в том числе ребенок, пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Запорожскую область.
Вражеские беспилотники атаковали Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, а также Бердянск, уточнил Балицкий.
