В Севастополе подешевели яйца и курица
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на курицу, яйца и некоторые овощи, при этом подорожали огурцы и картофель. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Кроме того, специалисты департамента продолжают работу по проверке соблюдения торговыми сетями условий меморандума о взаимопонимании. В соответствии с ним между предприятиями розничной торговли и правительством города наценка на социально значимые товары устанавливается от 0% до 15%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай капусты в Крыму бьет рекорды Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов В Севастополе подешевели мясо и овощи
