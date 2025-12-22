Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели яйца и курица - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/v-sevastopole-podesheveli-yaytsa-i-kuritsa-1151870468.html
В Севастополе подешевели яйца и курица
В Севастополе подешевели яйца и курица - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Севастополе подешевели яйца и курица
В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на курицу, яйца и некоторые овощи, при этом подорожали огурцы и картофель. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T11:11
2025-12-22T11:11
цены в крыму
цены на яйца в крыму
цены на мясо в крыму
севастополь
новости севастополя
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110856/63/1108566364_0:81:3076:1811_1920x0_80_0_0_c32a9b0e2c0a683dbbf32608bdab3072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на курицу, яйца и некоторые овощи, при этом подорожали огурцы и картофель. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Кроме того, специалисты департамента продолжают работу по проверке соблюдения торговыми сетями условий меморандума о взаимопонимании. В соответствии с ним между предприятиями розничной торговли и правительством города наценка на социально значимые товары устанавливается от 0% до 15%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай капусты в Крыму бьет рекорды Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов В Севастополе подешевели мясо и овощи
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110856/63/1108566364_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_6da3f123141900399f5f4d8d6758a030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены в крыму, цены на яйца в крыму, цены на мясо в крыму, севастополь, новости севастополя, экономика крыма
В Севастополе подешевели яйца и курица

В Севастополе подешевели яйца и подорожал картофель

11:11 22.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДаниловский рынок в Москве
Даниловский рынок в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на курицу, яйца и некоторые овощи, при этом подорожали огурцы и картофель. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"За прошедшую неделю в городе зафиксировано снижение цен на курицу, яйца, свежие помидоры, капусту и лук репчатый. Незначительное повышение стоимости коснулось свежих огурцов и картофеля, что связано с фактором сезонности и колебаниями объемов урожая", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты департамента продолжают работу по проверке соблюдения торговыми сетями условий меморандума о взаимопонимании. В соответствии с ним между предприятиями розничной торговли и правительством города наценка на социально значимые товары устанавливается от 0% до 15%.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Урожай капусты в Крыму бьет рекорды
Из Крыма на столы россиян поставляют тысячи тонн огурцов
В Севастополе подешевели мясо и овощи
 
Цены в КрымуЦены на яйца в КрымуЦены на мясо в КрымуСевастопольНовости СевастополяЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
13:27Крымские спортсмены забрали половину наград на соревнованиях "Куреш-2025"
13:21Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса
13:06В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых
13:04Армия России освободила Вильчу в Харьковской области
12:53Советники главы офиса Зеленского Подоляк и Лещенко уволены
12:45Пожар на атакованном ВСУ танкере в порту Тамани потушили
12:25Массовая драка произошла на спортивных соревнованиях в Крыму
12:19Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в Крыму
12:10Функционеры киевского режима готовятся бежать за границу – СВР
11:41Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России
11:22В ДТП в Крыму погибли четыре человека и 21 ранен
11:11В Севастополе подешевели яйца и курица
10:48Путин поручил создать комиссию по реализации национальной политики
10:37Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
10:31Раненная при атаке ВСУ девочка в тяжелом состоянии - минздрав Крыма
09:57При взрыве в Москве погиб офицер Генштаба ВС России
09:5417-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева
09:41Из прифронтовых районов Украины вывезли почти 147 тысяч человек
Лента новостейМолния