В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых
В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослых
22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Профилактические обходы домов, помощь в горно-лесной местности, патрулирование акваторий водных объектов полуострова – крымские спасатели подводят итоги работы за 2025 год. О достигнутых результатах и спасенных жизнях РИА Новости Крым рассказали в республиканском главке МЧС России.Также в течение 2025 года подразделениями пожарно-спасательного гарнизона было совершено более 1000 выездов для ликвидации последствий ДТП. В ходе аварийно-спасательных работ из поврежденных автотранспортных были спасены более 70 человек, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, в этом году из-за погодных условий была усилена работа сотрудников Государственного пожарного надзора. Совместно с представителями органами местного самоуправления, полиции, добровольцами и волонтерами проведено более 700 тысяч профилактических обходов домов, квартир и территорий.Всего в Крыму с начала года возбуждено пять уголовных дел по ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений) по фактам природных пожаров. Кроме того, к началу туристического сезона органами местного самоуправления были оборудованы 352 пляжа, на которых обеспечивали безопасность более 1000 подготовленных матросов-спасателей. С начала года на воде произошло около 40 происшествий, уточнили в МЧС.В целях профилактики гибели людей специалисты МЧС провели более 1600 патрулирований акваторий водных объектов, проведено более 158 тысяч профилактических мероприятий среди населения, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 годуВ Керчи водолазы-пиротехники обезвредили мину времен войныВ "КРЫМ-СПАС" назвали самые опасные горы для туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Профилактические обходы домов, помощь в горно-лесной местности, патрулирование акваторий водных объектов полуострова – крымские спасатели подводят итоги работы за 2025 год. О достигнутых результатах и спасенных жизнях РИА Новости Крым рассказали в республиканском главке МЧС России.
"Специалисты МЧС России и МЧС Республики Крым около 75 раз привлекались для оказания помощи в горно-лесной местности. При этом было спасено около 120 человек, из них – 8 детей. Всего за год было зарегистрировано около 400 групп туристов", – сказано в сообщении.
Также в течение 2025 года подразделениями пожарно-спасательного гарнизона было совершено более 1000 выездов для ликвидации последствий ДТП. В ходе аварийно-спасательных работ из поврежденных автотранспортных были спасены более 70 человек, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в этом году из-за погодных условий была усилена работа сотрудников Государственного пожарного надзора. Совместно с представителями органами местного самоуправления, полиции, добровольцами и волонтерами проведено более 700 тысяч профилактических обходов домов, квартир и территорий.
"В ходе профилактических рейдов за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима к административной ответственности привлечено более 1000 человек", – добавили в сообщении.
Всего в Крыму с начала года возбуждено пять уголовных дел по ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений) по фактам природных пожаров.
Кроме того, к началу туристического сезона органами местного самоуправления были оборудованы 352 пляжа, на которых обеспечивали безопасность более 1000 подготовленных матросов-спасателей. С начала года на воде произошло около 40 происшествий, уточнили в МЧС.
В целях профилактики гибели людей специалисты МЧС провели более 1600 патрулирований акваторий водных объектов, проведено более 158 тысяч профилактических мероприятий среди населения, сообщили спасатели.
"Все эти мероприятия снизили количество правонарушений, а самое главное – позволили сократить число погибших на 20%. Гибели детей на водных объектах не допущено", – подчеркнули в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
