Рейтинг@Mail.ru
Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/detstvo-nezavisimo-ot-diagnoza-kak-tvorchestvo-pomogaet-detyam-v-bolnitse-1151884274.html
Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице
Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице
Проект арт-терапии "Детство независимо от диагноза", реализуемый в Республиканской детской клинической больнице, за первый год работы охватил более 1,1 тысячи... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T15:10
2025-12-22T15:10
новости
новости крыма
дети
здоровье
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
минздрав крыма
крым
онкология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d74d1a3be0f5ce57652cef89d146388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Проект арт-терапии "Детство независимо от диагноза", реализуемый в Республиканской детской клинической больнице, за первый год работы охватил более 1,1 тысячи детей, длительно находящихся на лечении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Центр развития детей с особыми потребностями "Древо жизни" совместно с благотворительным фондом "Будем милосердны" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.В рамках проекта в стенах больницы было создано арт-пространство, где с детьми регулярно проводят занятия по рисованию, лепке, декоративно-прикладному творчеству, а также различные мастер-классы и лекции. По словам организаторов, творчество помогает детям справляться с тревогой, страхами и эмоциональным напряжением, вызванными тяжелым диагнозом и длительным пребыванием в стационаре."Несмотря на сложный диагноз и продолжительное лечение, каждый ребенок нуждается в детстве – в радости, в мечтах, в ощущении безопасности. Творчество помогает прожить сложные эмоции, снижает уровень стресса и дает возможность почувствовать контроль над своей жизнью", – отметила Красникова.Координатор проекта Диана Бердиева сообщила, что работа с детьми ведется на постоянной основе с января 2025 года.По ее словам, основное внимание уделяется детям, которые находятся в стационаре длительное время, прежде всего пациентам онкологического отделения, однако при возможности занятия проводятся и для детей из других подразделений больницы.Медицинские специалисты подчеркивают, что подобные проекты имеют большое значение не только для детей, но и для их родителей, которые также находятся в состоянии постоянного психологического напряжения.Главный внештатный детский специалист онколог-гематолог, заведующая отделением детской онкологии и гематологии РДКБ Юлия Белкина отметила, что психологическое состояние пациента напрямую влияет на течение заболевания.По ее словам, арт-терапия и неформальное общение помогают детям и их родителям помнить, что болезнь – это этап, а не вся жизнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dea7268dc8d2e78234c06bdd694f28d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, дети, здоровье, республиканская детская клиническая больница (рдкб), минздрав крыма, крым, онкология
Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице

В больнице Крыма год работает арт-пространство для детей с тяжелыми диагнозами

15:10 22.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсего же в Крыму больше 140 детей с паллиативным статусом
Всего же в Крыму больше 140 детей с паллиативным статусом - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Проект арт-терапии "Детство независимо от диагноза", реализуемый в Республиканской детской клинической больнице, за первый год работы охватил более 1,1 тысячи детей, длительно находящихся на лечении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Центр развития детей с особыми потребностями "Древо жизни" совместно с благотворительным фондом "Будем милосердны" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.
"Мы много лет взаимодействуем и уже год совместными усилиями поддерживаем детей с онкологическими заболеваниями, объединяя наши усилия с одной единственной целью – помочь ребенку сохранить детство даже в таких тяжелых жизненных обстоятельствах", – сказала Красникова.
В рамках проекта в стенах больницы было создано арт-пространство, где с детьми регулярно проводят занятия по рисованию, лепке, декоративно-прикладному творчеству, а также различные мастер-классы и лекции. По словам организаторов, творчество помогает детям справляться с тревогой, страхами и эмоциональным напряжением, вызванными тяжелым диагнозом и длительным пребыванием в стационаре.
"Несмотря на сложный диагноз и продолжительное лечение, каждый ребенок нуждается в детстве – в радости, в мечтах, в ощущении безопасности. Творчество помогает прожить сложные эмоции, снижает уровень стресса и дает возможность почувствовать контроль над своей жизнью", – отметила Красникова.
Координатор проекта Диана Бердиева сообщила, что работа с детьми ведется на постоянной основе с января 2025 года.
"Наши волонтеры работают в проекте с января 2025 года и завершают его первый год 31 декабря 2025 года. За это время мы провели еженедельные лекции и занятия, охватив более 1100 пациентов", – сказала она.
По ее словам, основное внимание уделяется детям, которые находятся в стационаре длительное время, прежде всего пациентам онкологического отделения, однако при возможности занятия проводятся и для детей из других подразделений больницы.
Медицинские специалисты подчеркивают, что подобные проекты имеют большое значение не только для детей, но и для их родителей, которые также находятся в состоянии постоянного психологического напряжения.
Главный внештатный детский специалист онколог-гематолог, заведующая отделением детской онкологии и гематологии РДКБ Юлия Белкина отметила, что психологическое состояние пациента напрямую влияет на течение заболевания.
"Чем лучше психологическое состояние пациента, тем лучше протекает заболевание. Мелкая моторика, творчество, общение – все это помогает вывести человека из депрессивного состояния", – сказала Белкина.
По ее словам, арт-терапия и неформальное общение помогают детям и их родителям помнить, что болезнь – это этап, а не вся жизнь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости КрымадетиЗдоровьеРеспубликанская детская клиническая больница (РДКБ)Минздрав КрымаКрымОнкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
16:50В России объявили войну старению
16:39Лукашенко рассказал подробности о размещении "Орешника" в Белоруссии
16:26В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию
16:12Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти
16:02В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики
15:51ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
15:42В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу
15:30Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе
15:25ВТБ узнал, что россияне хотели бы изменить в новогодних подарках
15:10Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице
15:00Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
14:51В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год
14:40Часть Симферополя обесточена - что известно
14:31Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину
14:12Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
14:05Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков
13:52Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
Лента новостейМолния