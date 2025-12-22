https://crimea.ria.ru/20251222/detstvo-nezavisimo-ot-diagnoza-kak-tvorchestvo-pomogaet-detyam-v-bolnitse-1151884274.html
Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Проект арт-терапии "Детство независимо от диагноза", реализуемый в Республиканской детской клинической больнице, за первый год работы охватил более 1,1 тысячи детей, длительно находящихся на лечении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Центр развития детей с особыми потребностями "Древо жизни" совместно с благотворительным фондом "Будем милосердны" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.В рамках проекта в стенах больницы было создано арт-пространство, где с детьми регулярно проводят занятия по рисованию, лепке, декоративно-прикладному творчеству, а также различные мастер-классы и лекции. По словам организаторов, творчество помогает детям справляться с тревогой, страхами и эмоциональным напряжением, вызванными тяжелым диагнозом и длительным пребыванием в стационаре."Несмотря на сложный диагноз и продолжительное лечение, каждый ребенок нуждается в детстве – в радости, в мечтах, в ощущении безопасности. Творчество помогает прожить сложные эмоции, снижает уровень стресса и дает возможность почувствовать контроль над своей жизнью", – отметила Красникова.Координатор проекта Диана Бердиева сообщила, что работа с детьми ведется на постоянной основе с января 2025 года.По ее словам, основное внимание уделяется детям, которые находятся в стационаре длительное время, прежде всего пациентам онкологического отделения, однако при возможности занятия проводятся и для детей из других подразделений больницы.Медицинские специалисты подчеркивают, что подобные проекты имеют большое значение не только для детей, но и для их родителей, которые также находятся в состоянии постоянного психологического напряжения.Главный внештатный детский специалист онколог-гематолог, заведующая отделением детской онкологии и гематологии РДКБ Юлия Белкина отметила, что психологическое состояние пациента напрямую влияет на течение заболевания.По ее словам, арт-терапия и неформальное общение помогают детям и их родителям помнить, что болезнь – это этап, а не вся жизнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым.
Проект арт-терапии "Детство независимо от диагноза", реализуемый в Республиканской детской клинической больнице, за первый год работы охватил более 1,1 тысячи детей, длительно находящихся на лечении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Центр развития детей с особыми потребностями "Древо жизни" совместно с благотворительным фондом "Будем милосердны" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.
"Мы много лет взаимодействуем и уже год совместными усилиями поддерживаем детей с онкологическими заболеваниями, объединяя наши усилия с одной единственной целью – помочь ребенку сохранить детство даже в таких тяжелых жизненных обстоятельствах", – сказала Красникова.
В рамках проекта в стенах больницы было создано арт-пространство, где с детьми регулярно проводят занятия по рисованию, лепке, декоративно-прикладному творчеству, а также различные мастер-классы и лекции. По словам организаторов, творчество помогает детям справляться с тревогой, страхами и эмоциональным напряжением, вызванными тяжелым диагнозом и длительным пребыванием в стационаре.
"Несмотря на сложный диагноз и продолжительное лечение, каждый ребенок нуждается в детстве – в радости, в мечтах, в ощущении безопасности. Творчество помогает прожить сложные эмоции, снижает уровень стресса и дает возможность почувствовать контроль над своей жизнью", – отметила Красникова.
Координатор проекта Диана Бердиева сообщила, что работа с детьми ведется на постоянной основе с января 2025 года.
"Наши волонтеры работают в проекте с января 2025 года и завершают его первый год 31 декабря 2025 года. За это время мы провели еженедельные лекции и занятия, охватив более 1100 пациентов", – сказала она.
По ее словам, основное внимание уделяется детям, которые находятся в стационаре длительное время, прежде всего пациентам онкологического отделения, однако при возможности занятия проводятся и для детей из других подразделений больницы.
Медицинские специалисты подчеркивают, что подобные проекты имеют большое значение не только для детей, но и для их родителей, которые также находятся в состоянии постоянного психологического напряжения.
Главный внештатный детский специалист онколог-гематолог, заведующая отделением детской онкологии и гематологии РДКБ Юлия Белкина отметила, что психологическое состояние пациента напрямую влияет на течение заболевания.
"Чем лучше психологическое состояние пациента, тем лучше протекает заболевание. Мелкая моторика, творчество, общение – все это помогает вывести человека из депрессивного состояния", – сказала Белкина.
По ее словам, арт-терапия и неформальное общение помогают детям и их родителям помнить, что болезнь – это этап, а не вся жизнь.
