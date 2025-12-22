https://crimea.ria.ru/20251222/detstvo-nezavisimo-ot-diagnoza-kak-tvorchestvo-pomogaet-detyam-v-bolnitse-1151884274.html

Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице

Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице

Проект арт-терапии "Детство независимо от диагноза", реализуемый в Республиканской детской клинической больнице, за первый год работы охватил более 1,1 тысячи... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T15:10

2025-12-22T15:10

2025-12-22T15:10

новости

новости крыма

дети

здоровье

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

минздрав крыма

крым

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d74d1a3be0f5ce57652cef89d146388.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Проект арт-терапии "Детство независимо от диагноза", реализуемый в Республиканской детской клинической больнице, за первый год работы охватил более 1,1 тысячи детей, длительно находящихся на лечении. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила координатор проекта, член общественного совета при министерстве здравоохранения Республики Крым Диана Бердиева.Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Центр развития детей с особыми потребностями "Древо жизни" совместно с благотворительным фондом "Будем милосердны" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.В рамках проекта в стенах больницы было создано арт-пространство, где с детьми регулярно проводят занятия по рисованию, лепке, декоративно-прикладному творчеству, а также различные мастер-классы и лекции. По словам организаторов, творчество помогает детям справляться с тревогой, страхами и эмоциональным напряжением, вызванными тяжелым диагнозом и длительным пребыванием в стационаре."Несмотря на сложный диагноз и продолжительное лечение, каждый ребенок нуждается в детстве – в радости, в мечтах, в ощущении безопасности. Творчество помогает прожить сложные эмоции, снижает уровень стресса и дает возможность почувствовать контроль над своей жизнью", – отметила Красникова.Координатор проекта Диана Бердиева сообщила, что работа с детьми ведется на постоянной основе с января 2025 года.По ее словам, основное внимание уделяется детям, которые находятся в стационаре длительное время, прежде всего пациентам онкологического отделения, однако при возможности занятия проводятся и для детей из других подразделений больницы.Медицинские специалисты подчеркивают, что подобные проекты имеют большое значение не только для детей, но и для их родителей, которые также находятся в состоянии постоянного психологического напряжения.Главный внештатный детский специалист онколог-гематолог, заведующая отделением детской онкологии и гематологии РДКБ Юлия Белкина отметила, что психологическое состояние пациента напрямую влияет на течение заболевания.По ее словам, арт-терапия и неформальное общение помогают детям и их родителям помнить, что болезнь – это этап, а не вся жизнь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, дети, здоровье, республиканская детская клиническая больница (рдкб), минздрав крыма, крым, онкология