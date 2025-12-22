Зеленский решил "декоммунизировать" праздники на Украине
Зеленский поручил не допускать совпадений праздничных дат на Украине с советскими
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Праздники на Украине должны быть перенесены так, чтобы не допускать "плохих совпадений" с датами, пришедшими из Советского Союза. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Сегодня мы говорили с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Среди прочего попросил Стефанчука совместно с депутатским корпусом, с чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря. Бывают плохие совпадения", – заявил Зеленский на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале вечером в понедельник.
Он утонил, что речь, в частности, идет о профессиональных праздниках, которые отмечают в стране со времен Советского Союза. И напомнил о том, что эта работа должна быть проведена по аналогии с той, в рамках которой ранее на Украине перенесли празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.
Постепенно насаждать православным украинцам празднование Рождества в соответствии с католической традицией – 25 декабря – так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) начала с 2022 года. Тогда верующим разрешили отмечать праздник дважды: не только 7 января, но и 25 декабря, но с последующим представлением Киевской Митрополии письменной информации о числе участников январского богослужения.
Летом 2023 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене празднования Рождества 7 января. Закон был принят, и теперь православные украинцы вынуждены праздновать только католическое Рождество 25 декабря.
Этот шаг сугубо политический и является реверансом перед западом, считает заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.
