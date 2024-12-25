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Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие - РИА Новости Крым, 25.12.2024
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Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие
Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие
Перенос на Украине даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – это сугубо политический шаг и реверанс перед западом. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T11:57
2024-12-25T11:57
радио "спутник в крыму"
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Перенос на Украине даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – это сугубо политический шаг и реверанс перед западом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.Кондаков назвал Рождество абсолютно превалирующей над Новым годом датой, и в пример привел летоисчисление "от Рождества Христова". По его аргументации, дата 7 января появилась не случайно."Она появилась путем отсчета от 7 апреля, от Благовещения, и с древности эта дата чтилась. Мы это увидим и у Иоанна Златоуста, у Блаженного Августина. Причем Блаженный Августин в одной из своих проповедей проводит мысль о том, что именно в 20-х числах декабря в Римской империи был праздник непобедимого Солнца. Августин говорит: мы почитаем не само Солнце, а Солнце правды Христа", – сказал Кондаков в эфире.Священник отметил, что 7 января Рождество празднуют также ряд поместных церквей –Сербская, Иерусалимская и другие.Также он подчеркнул, что по подсчетам астрономов дата Рождества в грядущем изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаСобранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
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мнения, украина, православие, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине
Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие

Перенос даты Рождества на Украине священник назвал попыткой обезличить православие

11:57 25.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПЦУ на Украине
ПЦУ на Украине - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Перенос на Украине даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – это сугубо политический шаг и реверанс перед западом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.

"Это попытка отплатить за то, что взяли под свое крылышко. То есть это абсолютно политический шаг. Это трагедия, попытка разбить наш мир, отделить Русскую православную Церковь на Украине, уничтожить ее, а ее остатки обезличить и привести к западному, греко-католическому образцу", – уверен священник.

Кондаков назвал Рождество абсолютно превалирующей над Новым годом датой, и в пример привел летоисчисление "от Рождества Христова". По его аргументации, дата 7 января появилась не случайно.
"Она появилась путем отсчета от 7 апреля, от Благовещения, и с древности эта дата чтилась. Мы это увидим и у Иоанна Златоуста, у Блаженного Августина. Причем Блаженный Августин в одной из своих проповедей проводит мысль о том, что именно в 20-х числах декабря в Римской империи был праздник непобедимого Солнца. Августин говорит: мы почитаем не само Солнце, а Солнце правды Христа", – сказал Кондаков в эфире.
Священник отметил, что 7 января Рождество празднуют также ряд поместных церквей –Сербская, Иерусалимская и другие.
Также он подчеркнул, что по подсчетам астрономов дата Рождества в грядущем изменится.

"Есть такая упрямая вещь, как календарь. Сейчас разница между Юлианским и Григорианским календарями в 13 дней. Причем, если мы посмотрим вперед, то эта разница медленно, но нарастает и дальше. В 2101 году придется поставить Рождество на 8 января", – сказал священник.

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