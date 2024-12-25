https://crimea.ria.ru/20241225/perenos-daty-rozhdestva-na-ukraine--popytka-obezlichit-pravoslavie-1142886733.html

Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие

Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Перенос даты Рождества на Украине – попытка обезличить православие

Перенос на Украине даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – это сугубо политический шаг и реверанс перед западом. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T11:57

2024-12-25T11:57

2024-12-25T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Перенос на Украине даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря – это сугубо политический шаг и реверанс перед западом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.Кондаков назвал Рождество абсолютно превалирующей над Новым годом датой, и в пример привел летоисчисление "от Рождества Христова". По его аргументации, дата 7 января появилась не случайно."Она появилась путем отсчета от 7 апреля, от Благовещения, и с древности эта дата чтилась. Мы это увидим и у Иоанна Златоуста, у Блаженного Августина. Причем Блаженный Августин в одной из своих проповедей проводит мысль о том, что именно в 20-х числах декабря в Римской империи был праздник непобедимого Солнца. Августин говорит: мы почитаем не само Солнце, а Солнце правды Христа", – сказал Кондаков в эфире.Священник отметил, что 7 января Рождество празднуют также ряд поместных церквей –Сербская, Иерусалимская и другие.Также он подчеркнул, что по подсчетам астрономов дата Рождества в грядущем изменится.Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаСобранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы

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мнения, украина, православие, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), церковный раскол на украине