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В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС
В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T21:47
2024-12-25T21:47
2024-12-25T21:47
крым
гу мчс рф по республике крым
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В частности, по информации чрезвычайного ведомства, восемь уголовных дел были возбуждены по ст.168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". По сравнению с 2023 годом произошел рост на 166%.На 100% выросло и число уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст.261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений" в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. В 2023 году не было оснований для их возбуждения, в текущем году возбуждены шесть уголовных дел.В июле крупный природный пожар произошел в Коктебеле. Правоохранители установили виновника его происхождения, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту гибели ребенка на пожаре в Крыму возбуждено уголовное делоПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйВ Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса
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крым, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС
В Крыму в 2024 году зарегистрированы 66 поджогов – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.
"В 2024 году зарегистрировано 66 поджогов, снижение составляет 10%. При проведении доследственных проверок по фактам пожаров приняты решения о возбуждении 14 уголовных дел, в прошлом году были возбуждены три", – говорится в сообщении.
В частности, по информации чрезвычайного ведомства, восемь уголовных дел были возбуждены по ст.168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". По сравнению с 2023 годом произошел рост на 166%.
На 100% выросло и число уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст.261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений" в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. В 2023 году не было оснований для их возбуждения, в текущем году возбуждены шесть уголовных дел.
В июле крупный природный пожар произошел
в Коктебеле. Правоохранители установили виновника
его происхождения, возбуждено уголовное дело.
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