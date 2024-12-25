Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241225/v-krymu-umenshilos-chislo-podzhogov--mchs-1142776069.html
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС - РИА Новости Крым, 25.12.2024
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС
В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T21:47
2024-12-25T21:47
крым
гу мчс рф по республике крым
пожар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138888805_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4f4ffdc0ad92d45db5644e406d48bcdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В частности, по информации чрезвычайного ведомства, восемь уголовных дел были возбуждены по ст.168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". По сравнению с 2023 годом произошел рост на 166%.На 100% выросло и число уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст.261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений" в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. В 2023 году не было оснований для их возбуждения, в текущем году возбуждены шесть уголовных дел.В июле крупный природный пожар произошел в Коктебеле. Правоохранители установили виновника его происхождения, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту гибели ребенка на пожаре в Крыму возбуждено уголовное делоПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйВ Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138888805_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2d2c4bbeba79e136d0499568bb89818f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия
В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС

В Крыму в 2024 году зарегистрированы 66 поджогов – МЧС

21:47 25.12.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Карадагском заповеднике
Пожар в Карадагском заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.

"В 2024 году зарегистрировано 66 поджогов, снижение составляет 10%. При проведении доследственных проверок по фактам пожаров приняты решения о возбуждении 14 уголовных дел, в прошлом году были возбуждены три", – говорится в сообщении.

В частности, по информации чрезвычайного ведомства, восемь уголовных дел были возбуждены по ст.168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". По сравнению с 2023 годом произошел рост на 166%.
На 100% выросло и число уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст.261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений" в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. В 2023 году не было оснований для их возбуждения, в текущем году возбуждены шесть уголовных дел.
В июле крупный природный пожар произошел в Коктебеле. Правоохранители установили виновника его происхождения, возбуждено уголовное дело.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По факту гибели ребенка на пожаре в Крыму возбуждено уголовное дело
Поджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса
 
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПожарПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07На Крым и Кубань идет шторм - что будет с разливом мазута
09:57Задержанные по делу о терактах рассказали о своей вербовке на Украине
09:40Крушение самолета в Казахстане - данные по выжившим и погибшим на утро
09:35Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
09:11Ущемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение
09:05Иномарка влетела в КамАЗ на Кубани - погибли два человека
08:49 ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на военных Минобороны
08:47Четыре села в Крыму остались без света
08:40Шри-Ланка обратилась к России с заявлением о желании вступить в БРИКС
08:34Керченско-Феодосийская десантная операция в инфографике РИА Новости Крым
08:11Землю накрыла очередная магнитная буря – сколько будет бушевать
07:43В правительстве России хотят упростить школьную программу
07:16Собаки нападают на жителей Севастополя – Бастрыкин взял дело на контроль
06:37137 человек пострадали и трое погибли в горах Крыма
06:02Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год
00:01Дожди и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
23:15Крушение самолета в Актау и юбилейные поезда в Крыму – главное за день
22:41Работа интернет-провайдера в Крыму восстановлена
22:32Названы имена погибших в авиакатастрофе в Казахстане
Лента новостейМолния