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В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС

В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС - РИА Новости Крым, 25.12.2024

В Крыму уменьшилось число поджогов – МЧС

В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T21:47

2024-12-25T21:47

2024-12-25T21:47

крым

гу мчс рф по республике крым

пожар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму уменьшилось число поджогов по сравнению с 2023 годом, при этом выросло количество принятых решений о возбуждении уголовных дел. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском главке МЧС России.В частности, по информации чрезвычайного ведомства, восемь уголовных дел были возбуждены по ст.168 УК РФ "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности". По сравнению с 2023 годом произошел рост на 166%.На 100% выросло и число уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст.261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений" в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. В 2023 году не было оснований для их возбуждения, в текущем году возбуждены шесть уголовных дел.В июле крупный природный пожар произошел в Коктебеле. Правоохранители установили виновника его происхождения, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту гибели ребенка на пожаре в Крыму возбуждено уголовное делоПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемыйВ Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для Донбасса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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