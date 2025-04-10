Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известно
В Нью-Йорке вертолет упал в реку Гудзон
23:01 10.04.2025 (обновлено: 23:29 10.04.2025)
© AP Photo Alex BrandonВертолет в США во время спасательной операции
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Вертолет потерпел крушение недалеко от Нью-Йорка и рухнул в реку Гудзон. Об этом со ссылкой на CBS News пишет РИА Новости.
"Власти сообщили, что вертолет потерпел крушение в реке Гудзон. Инцидент произошел около Джерси-Сити примерно в 15.15 (22.15 мск - ред.) в четверг", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Погибли, по разным источникам, до трех человек. Всего, по информации СМИ, на борту находилось пять человек.
К месту крушения прибыли несколько судов, в небе мониторит ситуацию на воде полицейский вертолет.
В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека.
Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
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