https://crimea.ria.ru/20250410/vertolet-rukhnul-v-reku-v-nyu-yorke--chto-izvestno-1145584548.html

Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известно

Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известно - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Вертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известно

Вертолет потерпел крушение недалеко от Нью-Йорка и рухнул в реку Гудзон. Об этом со ссылкой на CBS News пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T23:01

2025-04-10T23:01

2025-04-10T23:29

сша

вертолет

крушение вертолета

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Вертолет потерпел крушение недалеко от Нью-Йорка и рухнул в реку Гудзон. Об этом со ссылкой на CBS News пишет РИА Новости.Погибли, по разным источникам, до трех человек. Всего, по информации СМИ, на борту находилось пять человек.К месту крушения прибыли несколько судов, в небе мониторит ситуацию на воде полицейский вертолет. В ночь на 30 января в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета – три человека. Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне: тренеры, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также тренер по фигурному катанию Инна Волянская.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате авиакатастрофы нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, вертолет, крушение вертолета, происшествия, в мире, новости