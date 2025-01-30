https://crimea.ria.ru/20250130/nikto-ne-vyzhil-v-aviakatastrofe-nad-vashingtonom--tramp-1143814567.html
Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп
Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп
После авиакатастрофы над Вашингтоном не выжил никто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа. РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T19:33
2025-01-30T19:33
2025-01-30T19:45
дональд трамп
вашингтон
авиакатастрофа
новости
происшествия
самолет
вертолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. После авиакатастрофы над Вашингтоном не выжил никто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.Трамп выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе.Также Трамп заявил, что причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна."Мы выясним, как произошла эта катастрофа, и сделаем так, чтобы ничего подобного больше не повторилось", – сказал президент США.Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров – чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете – три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дональд трамп, вашингтон, авиакатастрофа, новости, происшествия, самолет, вертолет
Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп
В авиакатастрофе над Вашингтоном никто не выжил – Трамп
19:33 30.01.2025 (обновлено: 19:45 30.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. После авиакатастрофы над Вашингтоном не выжил никто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
Трамп выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе.
"Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту... У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль", – сказал он журналистам в Белом доме.
Также Трамп заявил, что причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна.
"Мы выясним, как произошла эта катастрофа, и сделаем так, чтобы ничего подобного больше не повторилось", – сказал президент США.
Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил
, что в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров – чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
ЧП произошло
в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете – три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.
Президент США Дональд Трамп заявил
, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.
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