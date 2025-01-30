https://crimea.ria.ru/20250130/nikto-ne-vyzhil-v-aviakatastrofe-nad-vashingtonom--tramp-1143814567.html

Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп

Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет – Трамп

После авиакатастрофы над Вашингтоном не выжил никто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа. РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T19:33

2025-01-30T19:33

2025-01-30T19:45

дональд трамп

вашингтон

авиакатастрофа

новости

происшествия

самолет

вертолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. После авиакатастрофы над Вашингтоном не выжил никто. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.Трамп выразил соболезнование в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе.Также Трамп заявил, что причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна."Мы выясним, как произошла эта катастрофа, и сделаем так, чтобы ничего подобного больше не повторилось", – сказал президент США.Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе заявил, что в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров – чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.ЧП произошло в ночь на четверг в районе аэропорта в Вашингтоне. В воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. В пассажирском лайнере были 64 человека, в вертолете – три. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Борт упал в реку Потомак. Позже американские СМИ сообщили, что тела 18 погибших извлекли из реки.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон, авиакатастрофа, новости, происшествия, самолет, вертолет