https://crimea.ria.ru/20250220/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1144346287.html
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T20:32
2025-02-20T20:32
2025-02-20T20:32
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
утраты
крым
новости крыма
армия и флот
герои крыма
герои сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_e8d3ae28f4ea77813e029015a3404c50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, Алексей Всеволодович Добровольский родился и вырос в Петропавловске-Камчатском, в семье военнослужащего. Работал на рыболовных судах в Камчатском крае. После начала СВО заключил контракт и был направлен в зону проведения СВО в одно из подразделений морской пехоты. В боях проявил себя как отважный, профессиональный и мужественный воин. Алексей Добровольский геройски погиб в бою за освобождение территории Курской области. Также Михаил Развожаев сообщил, что Владимир Волков родился в Анапе Краснодарского края, прошел военную службу по призыву в бригаде морской пехоты Черноморского флота. Подписал контракт и служил в соединениях Черноморского флота. Старательный и инициативный, он успешно продвигался по служебной лестнице. Участвовал в решении задач специальной военной операции с первого дня. За успешное выполнение поставленных задач и умение в нужные моменты сплотить и повести за собой подчиненных получил офицерское звание. Своим подразделением он командовал умело и грамотно. "Владимир Волков скончался в госпитале от ран, полученных в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков", – подытожил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250220/ne-poshel-by-ya--ushel-by-chey-to-drugoy-syn-istoriya-dobrovoltsa-iz-kryma-1144337003.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_227:202:1098:856_1920x0_80_0_0_09ead561c77597c9a73e96cb43186713.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, утраты, крым, новости крыма, армия и флот, герои крыма, герои сво
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Проводили в последний путь гвардии сержанта, начальника расчета управления БПЛА Алексея Добровольского и гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владимира Волкова", – написал глава города в своем ТГ-канале.
По его информации, Алексей Всеволодович Добровольский родился и вырос в Петропавловске-Камчатском, в семье военнослужащего. Работал на рыболовных судах в Камчатском крае. После начала СВО заключил контракт и был направлен в зону проведения СВО в одно из подразделений морской пехоты. В боях проявил себя как отважный, профессиональный и мужественный воин. Алексей Добровольский геройски погиб в бою за освобождение территории Курской области.
Также Михаил Развожаев сообщил, что Владимир Волков родился в Анапе Краснодарского края, прошел военную службу по призыву в бригаде морской пехоты Черноморского флота. Подписал контракт и служил в соединениях Черноморского флота. Старательный и инициативный, он успешно продвигался по служебной лестнице. Участвовал в решении задач специальной военной операции с первого дня. За успешное выполнение поставленных задач и умение в нужные моменты сплотить и повести за собой подчиненных получил офицерское звание. Своим подразделением он командовал умело и грамотно.
"Владимир Волков скончался в госпитале от ран, полученных в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков", – подытожил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.