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В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T20:32
2025-02-20T20:32
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, Алексей Всеволодович Добровольский родился и вырос в Петропавловске-Камчатском, в семье военнослужащего. Работал на рыболовных судах в Камчатском крае. После начала СВО заключил контракт и был направлен в зону проведения СВО в одно из подразделений морской пехоты. В боях проявил себя как отважный, профессиональный и мужественный воин. Алексей Добровольский геройски погиб в бою за освобождение территории Курской области. Также Михаил Развожаев сообщил, что Владимир Волков родился в Анапе Краснодарского края, прошел военную службу по призыву в бригаде морской пехоты Черноморского флота. Подписал контракт и служил в соединениях Черноморского флота. Старательный и инициативный, он успешно продвигался по служебной лестнице. Участвовал в решении задач специальной военной операции с первого дня. За успешное выполнение поставленных задач и умение в нужные моменты сплотить и повести за собой подчиненных получил офицерское звание. Своим подразделением он командовал умело и грамотно. "Владимир Волков скончался в госпитале от ран, полученных в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков", – подытожил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, утраты, крым, новости крыма, армия и флот, герои крыма, герои сво
В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО – Развожаев

20:32 20.02.2025
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Проводили в последний путь гвардии сержанта, начальника расчета управления БПЛА Алексея Добровольского и гвардии младшего лейтенанта, командира десантно-штурмовой роты Владимира Волкова", – написал глава города в своем ТГ-канале.
По его информации, Алексей Всеволодович Добровольский родился и вырос в Петропавловске-Камчатском, в семье военнослужащего. Работал на рыболовных судах в Камчатском крае. После начала СВО заключил контракт и был направлен в зону проведения СВО в одно из подразделений морской пехоты. В боях проявил себя как отважный, профессиональный и мужественный воин. Алексей Добровольский геройски погиб в бою за освобождение территории Курской области.
Также Михаил Развожаев сообщил, что Владимир Волков родился в Анапе Краснодарского края, прошел военную службу по призыву в бригаде морской пехоты Черноморского флота. Подписал контракт и служил в соединениях Черноморского флота. Старательный и инициативный, он успешно продвигался по служебной лестнице. Участвовал в решении задач специальной военной операции с первого дня. За успешное выполнение поставленных задач и умение в нужные моменты сплотить и повести за собой подчиненных получил офицерское звание. Своим подразделением он командовал умело и грамотно.
"Владимир Волков скончался в госпитале от ран, полученных в бою при освобождении территории Курской области от укронацистских захватчиков", – подытожил губернатор.
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