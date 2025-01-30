https://crimea.ria.ru/20250130/katastrofu-mozhno-bylo-predotvratit-zayavlenie-trampa-o-chp-s-samoletom-1143797457.html

Катастрофу можно было предотвратить: заявление Трампа о ЧП с самолетом

Катастрофу можно было предотвратить: заявление Трампа о ЧП с самолетом - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Катастрофу можно было предотвратить: заявление Трампа о ЧП с самолетом

Столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать. Такое заявление сделал президент США Дональд... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T11:15

2025-01-30T11:15

2025-01-30T11:15

сша

дональд трамп

авиакатастрофа

происшествия

в мире

самолет

вертолет

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1e/1143797183_0:130:1257:837_1920x0_80_0_0_b076e91237dadc9e4347ef4cea888774.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.По словам главы Белого дома, самолет заходил на посадку по стандартной траектории, экипаж вертолета видел его заранее и должен был изменить курс.В среду вечером в районе аэропорта в Вашингтоне в воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса было 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Позже телеканал CBS сообщил, что лайнер рухнул в реку. из воды извлечены минимум 18 погибших. Про информации CNN, военный вертолет выполнял тренировочный полет. Трое военных летели с базы, которая находится в 40 км от столицы США. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, авиакатастрофа, происшествия, в мире, самолет, вертолет, новости, видео