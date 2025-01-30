Катастрофу можно было предотвратить: заявление Трампа о ЧП с самолетом
Авиакатастрофу с самолетом и вертолетом в Вашингтоне можно было предотвратить – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Столкновения военного вертолета с пассажирским самолетом рядом с аэропортом в Вашингтоне можно было избежать. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.
По словам главы Белого дома, самолет заходил на посадку по стандартной траектории, экипаж вертолета видел его заранее и должен был изменить курс.
"Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить", - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
В среду вечером в районе аэропорта в Вашингтоне в воздухе столкнулись военный вертолет и гражданский самолет с пассажирами на борту. Отмечается, что трагедия произошла во время захода самолета на посадку. Авиакомпания American Airlines сообщила, что на борту рейса было 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Позже телеканал CBS сообщил, что лайнер рухнул в реку. из воды извлечены минимум 18 погибших.
Про информации CNN, военный вертолет выполнял тренировочный полет. Трое военных летели с базы, которая находится в 40 км от столицы США.
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