В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ
В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ
2025-12-07T18:22
2025-12-07T18:22
2025-12-07T18:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Третий день в порту Темрюка тушат возгорание, возникшее после атаки украинских беспилотников. Площадь пожара сократилась до 960 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на 5 декабря во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. Отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
