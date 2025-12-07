Рейтинг@Mail.ru
В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ
В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ
Третий день в порту Темрюка тушат возгорание, возникшее после атаки украинских беспилотников. Площадь пожара сократилась до 960 квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T18:22
2025-12-07T18:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Третий день в порту Темрюка тушат возгорание, возникшее после атаки украинских беспилотников. Площадь пожара сократилась до 960 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В ночь на 5 декабря во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. Отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ

В Темрюке третий день горит порт после атаки украинских беспилотников

18:22 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Третий день в порту Темрюка тушат возгорание, возникшее после атаки украинских беспилотников. Площадь пожара сократилась до 960 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Площадь возгорания в порту Темрюка сократилась до 960 квадратных метров. По данным ГУ МЧС Росии по Краснодарскому краю, в работах задействованы 35 человек и 11 единиц техники", – сказано в сообщении.
В ночь на 5 декабря во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. Отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
