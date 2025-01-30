https://crimea.ria.ru/20250130/passazhirskiy-samolet-stolknulsya-s-voennym-vertoletom-v-ssha---est-zhertvy-1143793662.html

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы

В районе аэропорта в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и гражданский самолет, на борту которого могли находиться порядка 80 пассажиров. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T06:24

2025-01-30T06:24

2025-01-30T07:01

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В районе аэропорта в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и гражданский самолет, на борту которого могли находиться порядка 80 пассажиров. Об этом со ссылкой на местного авиарегулятора сообщает РИА Новости.Самолет такого типа может принять на борт от 60 до 80 пассажиров. По предварительным данным, он упал в реку Потома. На месте развернута межведомственная поисково-спасательная операция.Сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.Как сообщил Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. В аэропорту приостановлен прием воздушных судов."Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.Авиакомпания American Airlines сообщила, что в курсе инцидента, в него "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250128/samolet-so-170-passazhirami-zagorelsya-v-aeroportu-1143747021.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, авиакатастрофа, в мире, новости, самолет, вертолет, аэропорт