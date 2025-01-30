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Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы
Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы
В районе аэропорта в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и гражданский самолет, на борту которого могли находиться порядка 80 пассажиров. Об этом со ссылкой РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T06:24
2025-01-30T07:01
сша
происшествия
авиакатастрофа
в мире
новости
самолет
вертолет
аэропорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В районе аэропорта в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и гражданский самолет, на борту которого могли находиться порядка 80 пассажиров. Об этом со ссылкой на местного авиарегулятора сообщает РИА Новости.Самолет такого типа может принять на борт от 60 до 80 пассажиров. По предварительным данным, он упал в реку Потома. На месте развернута межведомственная поисково-спасательная операция.Сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.Как сообщил Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. В аэропорту приостановлен прием воздушных судов."Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.Авиакомпания American Airlines сообщила, что в курсе инцидента, в него "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сша, происшествия, авиакатастрофа, в мире, новости, самолет, вертолет, аэропорт
Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в США – есть жертвы

Возле аэропорта в Вашингтоне военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом

06:24 30.01.2025 (обновлено: 07:01 30.01.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonВертолет ищет упавший пассажирский самолет над рекой Потомак недалеко от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне
Вертолет ищет упавший пассажирский самолет над рекой Потомак недалеко от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В районе аэропорта в Вашингтоне столкнулись военный вертолет и гражданский самолет, на борту которого могли находиться порядка 80 пассажиров. Об этом со ссылкой на местного авиарегулятора сообщает РИА Новости.

"Борт PSA Airlines Bombardier CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, когда подходил к посадочной полосе аэропорта имени Рейгана около девяти часов вечера по местному времени", - говорится в сообщении.

Самолет такого типа может принять на борт от 60 до 80 пассажиров. По предварительным данным, он упал в реку Потома. На месте развернута межведомственная поисково-спасательная операция.

По данным местных изданий, из воды извлекли тела четырех человек.

Сенатор Тед Круз сообщил, что в результате авиапроисшествия есть погибшие.
Как сообщил Белый дом, президенту США Дональду Трампу доложено о случившемся. В аэропорту приостановлен прием воздушных судов.
"Могу подтвердить, что Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана", — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире канала Fox News.
Авиакомпания American Airlines сообщила, что в курсе инцидента, в него "был вовлечен" самолет из Канзаса, который должен был приземлиться в Вашингтоне после 21.00 местного времени.
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