Рейтинг@Mail.ru
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250218/dat-zelenskomu-po-rukam-lavrov-ob-atake-na-stantsiyu-perekachki-nefti-1144287833.html
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти - РИА Новости Крым, 18.02.2025
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T17:45
2025-02-18T17:45
каспийский трубопроводный консорциум
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144287704_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_d061f1a7f4a74931e7c09d6c650ca9c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.Лавров добавил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии американские коллеги предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам."Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - отметил он.Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации. "Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Зеленский намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая Украина нужна Трампу – мнениеПутин поговорил с Трампом - чего ожидать ЗеленскомуДо разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – Медведе
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144287704_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c339b832f26c9116f2e436358b4b5b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каспийский трубопроводный консорциум, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, обстрелы всу, новости
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти

Атака на станцию КТК должна укрепить всех в необходимости урезонить Зеленского – Лавров

17:45 18.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.
"Можно много причин привести или догадываться о том, что лежало в основе того приказа (атаковать станцию - ред.), который все-таки в Киеве кто-то отдал. Но это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека (Зеленского – ред.) и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам", - сказал глава российского дипведомства.
Лавров добавил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии американские коллеги предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам.
"Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - отметил он.
Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации. "Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.
Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Зеленский намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какая Украина нужна Трампу – мнение
Путин поговорил с Трампом - чего ожидать Зеленскому
До разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – Медведе
 
Каспийский трубопроводный консорциумВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияУкраинаОбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Крымские сумоисты привезли 40 медалей из Сочи
22:11Над Крымом уничтожен еще один беспилотник
21:52Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
21:26В Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
21:10Над Крымом сбили три беспилотника за 10 минут
20:53"Блиндажи в тепле": как коммунальщики Крыма помогают фронту
20:36В Крыму высказались о возвращении западных брендов в Россию
20:19Сотрудник "скорой" в ЛНР сливал Киеву данные о российских военных
20:05Когда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжи
19:43Автопробег к 80-летию Победы из Белоруссии в Крым – когда старт
19:34Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев
19:14В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:48Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
18:36Эрдоган сделал заявление по конфликту на Украине
18:25США выбрали спецпредставителя для переговоров по Украине – Ушаков
18:09Медик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
17:58План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров
17:45"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
17:33В двух районах Кубани действует режим ЧС
17:20Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя
Лента новостейМолния