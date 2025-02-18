https://crimea.ria.ru/20250218/dat-zelenskomu-po-rukam-lavrov-ob-atake-na-stantsiyu-perekachki-nefti-1144287833.html

"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти

"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти - РИА Новости Крым, 18.02.2025

"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти

Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T17:45

2025-02-18T17:45

2025-02-18T17:45

каспийский трубопроводный консорциум

владимир зеленский

сергей лавров

россия

украина

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/12/1144287704_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_d061f1a7f4a74931e7c09d6c650ca9c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.Лавров добавил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии американские коллеги предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам."Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - отметил он.Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации. "Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Зеленский намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая Украина нужна Трампу – мнениеПутин поговорил с Трампом - чего ожидать ЗеленскомуДо разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – Медведе

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийский трубопроводный консорциум, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, обстрелы всу, новости