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"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти - РИА Новости Крым, 18.02.2025
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T17:45
2025-02-18T17:45
2025-02-18T17:45
каспийский трубопроводный консорциум
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.Лавров добавил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии американские коллеги предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам."Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - отметил он.Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации. "Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что Зеленский намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая Украина нужна Трампу – мнениеПутин поговорил с Трампом - чего ожидать ЗеленскомуДо разговора Путина и Трампа мир был на грани Апокалипсиса – Медведе
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каспийский трубопроводный консорциум, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, обстрелы всу, новости
"Дать Зеленскому по рукам": Лавров об атаке на станцию перекачки нефти
Атака на станцию КТК должна укрепить всех в необходимости урезонить Зеленского – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде.
"Можно много причин привести или догадываться о том, что лежало в основе того приказа (атаковать станцию - ред.), который все-таки в Киеве кто-то отдал. Но это лишь должно укрепить всех во мнении, что так дальше продолжаться не может, что этого человека (Зеленского – ред.) и всю его команду необходимо урезонить, дать по рукам", - сказал глава российского дипведомства.
Лавров добавил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии американские коллеги предлагали ввести мораторий на удары по энергетическим объектам.
"Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины", - отметил он.
Накануне боевики ВСУ атаковали семью беспилотниками крупнейшую станцию КТК "Кропоткинская" на Кубани. В результате удара объект был выведен из эксплуатации.
"Каспийский трубопроводный консорциум" – международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также добывающих компаний Европы и США.
Нефтепровод КТК Тенгиз – Новороссийск продолжает работу, но с уточненными техническими возможностями. Отгрузка нефти на экспорт на морском терминале идет в штатном режиме.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение
, что Зеленский намеренно нанес удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки.
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