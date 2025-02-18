https://crimea.ria.ru/20250218/administrator-suda-v-belogorske-prisvoil-300-tysyach-zayavitelya-1144287334.html

Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя

Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя

Правоохранители в ходе расследования дела о мошенничестве выявили еще один эпизод противоправных действий администратора Белогорского районного суда. Используя... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T17:20

2025-02-18T17:20

2025-02-18T17:20

крым

белогорский район

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происшествия

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мошенничество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Правоохранители в ходе расследования дела о мошенничестве выявили еще один эпизод противоправных действий администратора Белогорского районного суда. Используя свое служебное положение, он присвоил 300 тысяч рублей от одного из заявителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Этот сотрудник в начале февраля был задержан при попытке мошенническим путем присвоить 5 миллионов рублей. Зная об имущественном споре между гражданами, он пообещал решить вопрос за деньги, заведомо зная, что это ему не удастся.Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2024 года крымчанин пожаловался действующему на тот момент сотруднику суда, что знакомый должен ему восемь миллионов рублей. Администратор посоветовал решить эту проблему через суд.Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. В настоящее время следователи СК совместно с коллегами из ФСБ продолжают устанавливать возможные противоправные деяния фигуранта.На данный момент бывший сотрудник суда заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты просят деньги и еду от имени главы Черноморского района КрымаВ Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза В РФ вводят обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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