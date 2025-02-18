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Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя
Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя
Правоохранители в ходе расследования дела о мошенничестве выявили еще один эпизод противоправных действий администратора Белогорского районного суда. Используя... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T17:20
2025-02-18T17:20
крым
белогорский район
суд
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
мошенничество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Правоохранители в ходе расследования дела о мошенничестве выявили еще один эпизод противоправных действий администратора Белогорского районного суда. Используя свое служебное положение, он присвоил 300 тысяч рублей от одного из заявителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.Этот сотрудник в начале февраля был задержан при попытке мошенническим путем присвоить 5 миллионов рублей. Зная об имущественном споре между гражданами, он пообещал решить вопрос за деньги, заведомо зная, что это ему не удастся.Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2024 года крымчанин пожаловался действующему на тот момент сотруднику суда, что знакомый должен ему восемь миллионов рублей. Администратор посоветовал решить эту проблему через суд.Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. В настоящее время следователи СК совместно с коллегами из ФСБ продолжают устанавливать возможные противоправные деяния фигуранта.На данный момент бывший сотрудник суда заключен под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты просят деньги и еду от имени главы Черноморского района КрымаВ Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза В РФ вводят обязательную маркировку звонков для защиты от мошенников
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РИА Новости Крым
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крым, белогорский район, суд, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, мошенничество, новости крыма
Администратор суда в Белогорске присвоил 300 тысяч заявителя

Администратор Белогорского суда в Крыму арестован за новый эпизод мошенничества

17:20 18.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Правоохранители в ходе расследования дела о мошенничестве выявили еще один эпизод противоправных действий администратора Белогорского районного суда. Используя свое служебное положение, он присвоил 300 тысяч рублей от одного из заявителей. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Этот сотрудник в начале февраля был задержан при попытке мошенническим путем присвоить 5 миллионов рублей. Зная об имущественном споре между гражданами, он пообещал решить вопрос за деньги, заведомо зная, что это ему не удастся.
Как выяснилось в ходе следствия, в декабре 2024 года крымчанин пожаловался действующему на тот момент сотруднику суда, что знакомый должен ему восемь миллионов рублей. Администратор посоветовал решить эту проблему через суд.
"Но для решения проблемы якобы необходимо привлечь юридическую фирму для подготовки документов, стоимость услуг которой составляет 300 тысяч рублей. Вместе с тем пакет документов был подготовлен всего за 10 тысяч рублей, а суммой в 300 тысяч рублей администратор суда распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Свою вину в совершенном преступлении подозреваемый признал полностью. В настоящее время следователи СК совместно с коллегами из ФСБ продолжают устанавливать возможные противоправные деяния фигуранта.
На данный момент бывший сотрудник суда заключен под стражу.
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