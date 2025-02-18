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Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров
Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров
Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T16:52
2025-02-18T17:10
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
саудовская аравия
переговоры
сша
политика
внешняя политика
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американской делегации в Эр-Рияде.Лавров добавил, что в ходе переговоров представители России объяснили американским коллегам недопустимость появления на Украине иностранных военных контингентов.Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, саудовская аравия, переговоры, сша, политика, внешняя политика, украина, нато, расширение нато, контингент нато
Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров

Россия и США договорились о регулярных консультациях по урегулированию на Украине – Лавров

16:52 18.02.2025 (обновлено: 17:10 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американской делегации в Эр-Рияде.
"Американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал глава МИД России.
Лавров добавил, что в ходе переговоров представители России объяснили американским коллегам недопустимость появления на Украине иностранных военных контингентов.

"Мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом, — прямая угроза интересам Российской Федерации и нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - отметил он.

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".
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Государственный секретарь США Марко Рубио встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и советником президента России Владимира Путина по внешней политике Юрием Ушаковым во дворце Эд-Диръия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
16:42
Мир на приемлемых условиях: о чем заявил Рубио после переговоров с РФ
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСаудовская АравияПереговорыСШАПолитикаВнешняя политикаУкраинаНАТОРасширение НАТОКонтингент НАТО
 
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