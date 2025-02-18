https://crimea.ria.ru/20250218/konsultatsii-rf-i-ssha-po-ukraine-budut-prokhodit-regulyarno--lavrov---1144285744.html

Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров

Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров

Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T16:52

2025-02-18T16:52

2025-02-18T17:10

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

саудовская аравия

переговоры

сша

политика

внешняя политика

украина

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американской делегации в Эр-Рияде.Лавров добавил, что в ходе переговоров представители России объяснили американским коллегам недопустимость появления на Украине иностранных военных контингентов.Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250218/mir-na-priemlemykh-usloviyakh-o-chem-zayavil-rubio-posle-peregovorov-s-rf-1144285290.html

россия

саудовская аравия

сша

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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