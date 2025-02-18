Консультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – Лавров
Россия и США договорились о регулярных консультациях по урегулированию на Украине – Лавров
16:52 18.02.2025 (обновлено: 17:10 18.02.2025)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Консультации России и США по Украине будут носить регулярный характер после того, как обе стороны назначат соответствующие переговорные команды. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американской делегации в Эр-Рияде.
"Американцы назначат своего представителя, и мы ответим взаимностью. После этого соответствующие консультации начнутся и будут носить регулярный характер", - сказал глава МИД России.
Лавров добавил, что в ходе переговоров представители России объяснили американским коллегам недопустимость появления на Украине иностранных военных контингентов.
"Мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом, — прямая угроза интересам Российской Федерации и нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это нам, конечно же, неприемлемо", - отметил он.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как отметил госсекретарь США Марк Рубио, завершение конфликта на Украине и установление мира возможно только при согласии всех сторон и потребует "уступок от всех".
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