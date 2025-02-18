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Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован

Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован

Крупный пожар, который произошел во вторник днем в магазине поселка Гвардейское Симферопольского района, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T17:06

2025-02-18T17:06

2025-02-18T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар, который произошел во вторник днем в магазине поселка Гвардейское Симферопольского района, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. По последним данным, в тушении пожара были задействованы более 60 человек и свыше 20 единиц техники. Его площадь, по уточненной информации, составила 1000 кв. м.Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В ходе организованных надзорных мероприятий специалисты оценят исполнение ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на 1500 "квадратах" тушат в крымском поселке Гвардейское Крупный пожар в Гвардейском - прокуратура Крыма проведет проверкуПожар в магазине в поселке Гвардейское под Симферополем локализован

крым

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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