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Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован
Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован
Крупный пожар, который произошел во вторник днем в магазине поселка Гвардейское Симферопольского района, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар, который произошел во вторник днем в магазине поселка Гвардейское Симферопольского района, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. По последним данным, в тушении пожара были задействованы более 60 человек и свыше 20 единиц техники. Его площадь, по уточненной информации, составила 1000 кв. м.Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В ходе организованных надзорных мероприятий специалисты оценят исполнение ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на 1500 "квадратах" тушат в крымском поселке Гвардейское Крупный пожар в Гвардейском - прокуратура Крыма проведет проверкуПожар в магазине в поселке Гвардейское под Симферополем локализован
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Пожар в магазине в Гвардейском ликвидирован

Пожар в магазине в поселке Гвардейское под Симферополем ликвидирован

17:06 18.02.2025 (обновлено: 17:09 18.02.2025)
 
© МЧС РоссииПожар в магазине в Гвардейском
Пожар в магазине в Гвардейском
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Крупный пожар, который произошел во вторник днем в магазине поселка Гвардейское Симферопольского района, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
По последним данным, в тушении пожара были задействованы более 60 человек и свыше 20 единиц техники. Его площадь, по уточненной информации, составила 1000 кв. м.
"Пожар полностью ликвидирован", - сообщили в МЧС.
Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. В ходе организованных надзорных мероприятий специалисты оценят исполнение ответственными лицами требований пожарной безопасности при организации торговой деятельности.
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КрымНовости КрымаПожарСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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