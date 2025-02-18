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План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров
План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров - РИА Новости Крым, 18.02.2025
План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров
Информация о некоем трехэтапном плане из трех пунктов по урегулированию украинского конфликта, который якобы предложен США и согласован американской и... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T17:58
2025-02-18T17:58
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
украина
россия
сша
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Информация о некоем трехэтапном плане из трех пунктов по урегулированию украинского конфликта, который якобы предложен США и согласован американской и российской сторонами, является фейком. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США.Ранее Fox News сообщил о том, что США и РФ якобы проговорили план по Украине, который предполагает три этапа урегулирования конфликта: прекращение огня, выборы президента и Верховной рады Украины и заключение окончательного соглашения.Он уточнил, что никакой официальной информации на этот счет нет и что сам он узнал о якобы существовании некоего нестандартного американского плана по урегулированию конфликта из новостей."Нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался где-то с представителем США Китом Келлогом, и Келлог проинформировал его о некоем плане…", - обозначил глава российского внешнеполитического ведомства.Ранее Лавров заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходиди 18 февраля, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США - главные тезисыКонсультации РФ и США по Украине будут проходить регулярно – ЛавровЧего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, украина, россия, сша, политика, внешняя политика, новости
План из трех пунктов по Украине является фейком – Лавров

Лавров назвал фейком информацию о согласованном трехэтапном плане по Украине

17:58 18.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Информация о некоем трехэтапном плане из трех пунктов по урегулированию украинского конфликта, который якобы предложен США и согласован американской и российской сторонами, является фейком. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США.
Ранее Fox News сообщил о том, что США и РФ якобы проговорили план по Украине, который предполагает три этапа урегулирования конфликта: прекращение огня, выборы президента и Верховной рады Украины и заключение окончательного соглашения.
"План из трех пунктов… Я спросил сегодня у Рубио (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) и Уолтца (советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц - ред.), что это означает - они сказали, что это фейк", - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он уточнил, что никакой официальной информации на этот счет нет и что сам он узнал о якобы существовании некоего нестандартного американского плана по урегулированию конфликта из новостей.
"Нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался где-то с представителем США Китом Келлогом, и Келлог проинформировал его о некоем плане…", - обозначил глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров заявил, что в ближайшее время будет сформирован процесс по украинскому урегулированию. Как только американская сторона озвучит имя представителя со стороны Вашингтона, Москва обозначит своего участника этого процесса.
Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходиди 18 февраля, они продолжались 4,5 часа, стороны договорились продвигать двусторонние отношения, но о сближении пока говорить трудно, заявлял ранее во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаРоссияСШАПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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