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В двух районах Кубани действует режим ЧС

В двух районах Кубани действует режим ЧС - РИА Новости Крым, 18.02.2025

В двух районах Кубани действует режим ЧС

Локальный режим чрезвычайной ситуации действует в поселке Ильском и Славянске-на-Кубани Краснодарского края из-за атак беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T17:33

2025-02-18T17:33

2025-02-18T17:34

кубань

краснодарский край

режим чс

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Локальный режим чрезвычайной ситуации действует в поселке Ильском и Славянске-на-Кубани Краснодарского края из-за атак беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.Также уточняется, что в границах города Славянск-на-Кубани локальный режим ЧС действует уже десять дней, с 8 февраля, а в поселке Ильское он введен 17 февраля.Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Краснодарский край при помощи беспилотников. Так, накануне крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Еще днем ранее ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край, ранения получила женщина, повреждены дома. 16 февраля в Краснодарском крае после атаки беспилотников была ранена маленькая девочка. Также ранее сообщалось, что в ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна. 10 февраля в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – МедведевДевять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и КубаньюБеспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия