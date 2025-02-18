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В двух районах Кубани действует режим ЧС - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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В двух районах Кубани действует режим ЧС
В двух районах Кубани действует режим ЧС - РИА Новости Крым, 18.02.2025
В двух районах Кубани действует режим ЧС
Локальный режим чрезвычайной ситуации действует в поселке Ильском и Славянске-на-Кубани Краснодарского края из-за атак беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T17:33
2025-02-18T17:34
кубань
краснодарский край
режим чс
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Локальный режим чрезвычайной ситуации действует в поселке Ильском и Славянске-на-Кубани Краснодарского края из-за атак беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.Также уточняется, что в границах города Славянск-на-Кубани локальный режим ЧС действует уже десять дней, с 8 февраля, а в поселке Ильское он введен 17 февраля.Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Краснодарский край при помощи беспилотников. Так, накануне крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации. Еще днем ранее ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край, ранения получила женщина, повреждены дома. 16 февраля в Краснодарском крае после атаки беспилотников была ранена маленькая девочка. Также ранее сообщалось, что в ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна. 10 февраля в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский нанес удар по компаниям США и лично по Трампу – МедведевДевять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и КубаньюБеспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
В двух районах Кубани действует режим ЧС

В Ильском и Славянске-на-Кубани действует режим ЧС из-за атак беспилотников

17:33 18.02.2025 (обновлено: 17:34 18.02.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Локальный режим чрезвычайной ситуации действует в поселке Ильском и Славянске-на-Кубани Краснодарского края из-за атак беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.

"В поселке Ильском и Славянске-на-Кубани действует локальный режим чрезвычайной ситуации из-за атак беспилотников. Режим ЧС введен в границах поселений, чтобы помочь жителям пострадавших домовладений после атак БПЛА с восстановлением жилья", - говорится в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Также уточняется, что в границах города Славянск-на-Кубани локальный режим ЧС действует уже десять дней, с 8 февраля, а в поселке Ильское он введен 17 февраля.
Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать Краснодарский край при помощи беспилотников. Так, накануне крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников и на данный момент выведена из эксплуатации.
Еще днем ранее ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край, ранения получила женщина, повреждены дома. 16 февраля в Краснодарском крае после атаки беспилотников была ранена маленькая девочка.
Также ранее сообщалось, что в ночь на 8 февраля в Славянском районе края при падении обломков БПЛА в пяти домах были повреждены кровли и разбиты окна.
10 февраля в Краснодаре в результате падения беспилотника поврежден многоэтажный жилой дом, еще один беспилотник упал в поселке Афипском Северского района - там поврежден частный дом.
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КубаньКраснодарский крайРежим ЧСБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасностьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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