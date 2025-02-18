https://crimea.ria.ru/20250218/putin-poruchil-ustanovit-dopolnitelnuyu-vyplatu-zhitelyam-kurskoy-oblasti-1144289403.html

Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области

Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области

Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T18:48

2025-02-18T18:48

2025-02-18T19:47

владимир путин (политик)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

общество

новости

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в следствие обстрелов ВСУ. Об этом он сообщил на совещании с правительством во вторник.Российский лидер подчеркнул, что ежемесячные выплаты получат 112 тысяч 620 жителей региона. Деньги положены всем жителям: "и пенсионерам, и работающим, и не работающим, и детям".Путин поручил изыскать необходимые средства в федеральном бюджете и обеспечить необходимые выплаты.Ранее на встрече Путина с врио губернатором Курской области Александром Хинштейном глава региона предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос размера выплат жителям приграничья России будет оперативно проработан по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОПострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жильяЖителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, общество, новости, выплаты и компенсации, пособия и выплаты