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Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T18:48
2025-02-18T18:48
2025-02-18T19:47
владимир путин (политик)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
общество
новости
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в следствие обстрелов ВСУ. Об этом он сообщил на совещании с правительством во вторник.Российский лидер подчеркнул, что ежемесячные выплаты получат 112 тысяч 620 жителей региона. Деньги положены всем жителям: "и пенсионерам, и работающим, и не работающим, и детям".Путин поручил изыскать необходимые средства в федеральном бюджете и обеспечить необходимые выплаты.Ранее на встрече Путина с врио губернатором Курской области Александром Хинштейном глава региона предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос размера выплат жителям приграничья России будет оперативно проработан по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВОПострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жильяЖителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, общество, новости, выплаты и компенсации, пособия и выплаты
Путин поручил установить дополнительную выплату жителям Курской области
Утратившие жилье жители Курской области будут ежемесячно получать 65 тысяч рублей – Путин
18:48 18.02.2025 (обновлено: 19:47 18.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату в размере 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые утратили свое имущество в следствие обстрелов ВСУ. Об этом он сообщил на совещании с правительством во вторник.
Российский лидер подчеркнул, что ежемесячные выплаты получат 112 тысяч 620 жителей региона. Деньги положены всем жителям: "и пенсионерам, и работающим, и не работающим, и детям".
"Мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает или зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении - это 112 тысяч 620 человек - им всем будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают", - подчеркнул президент.
Путин поручил изыскать необходимые средства в федеральном бюджете и обеспечить необходимые выплаты.
Ранее на встрече Путина с врио губернатором Курской области Александром Хинштейном глава региона предложил увеличить сумму компенсации в 150 тысяч рублей для жителей приграничья, чтобы эти средства пошли на обустройство нового жилья и восстановление личных хозяйств.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос размера выплат жителям
приграничья России будет оперативно проработан по поручению президента.
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