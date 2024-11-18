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Жителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Жителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество
Жителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Жителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество
Жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских боевиков, увеличат компенсации за утраченное имущество, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T17:04
2024-11-18T17:04
курская область
алексей смирнов
новости
ситуация в курской области после нападения всу
выплаты и компенсации
господдержка
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских боевиков, увеличат компенсации за утраченное имущество, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.По его словам, также значительные убытки понесли предприятия сельского хозяйства."Всего пострадало 148 предприятий. Не сегодняшний день провели оценку утраченного поголовья скота. Рассматриваем вопрос о компенсации. С "Росагролизингом" достигли соглашения о пролонгации лизинговых кредитов на 24 месяца", – отметил Смирнов.Сотрудники предприятий, которые находятся в вынужденном простое получают 2/3 от заработной платы, затраты компенсируются за счет федеральной субсидии, добавил губернатор.Кроме того, в регионе продолжает действовать свободная экономическая зона – организации освобождаются от налога на имущество с момента его принятия на учет сроком до 10 лет, а также на 3 года от земельного налога с момента возникновения права собственности на земельный участок, уточнил Смирнов. По его словам, режим свободной экономической зоны в том числе устанавливает критерии и льготы по уплате налогов и страховых взносов. Претендовать на них могут те, кто зарегистрирован на территории приграничья и является инвестором, уточнил он.Также для предприятий и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов, добавил губернатор.Кроме того, для предприятий, пострадавших от действий ВСУ, действуют налоговые послабления, в том числе отсрочка по уплате налогов и страховых взносов на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Также для организаций ввели кредитные каникулы, добавил глава региона.Ранее пострадавшим от действий ВСУ жителям Курской области полагались выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей на одного человека, в зависимости от степени утраты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Курскую областьВСУ атаковали Курскую область - ранены четыре мирных жителяВ Курской области расширили использование жилищных сертификатов
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РИА Новости Крым
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курская область, алексей смирнов, новости, ситуация в курской области после нападения всу, выплаты и компенсации, господдержка, всу (вооруженные силы украины)
Жителям Курской области увеличат компенсации за утраченное имущество

Губернатор Курской области рассказал о мерах поддержки для пострадавших от действий ВСУ

17:04 18.11.2024
 
© ТГ-канал Алексей СмирновМеры поддержки для пострадавших от действий ВСУ в Курской области
Меры поддержки для пострадавших от действий ВСУ в Курской области
© ТГ-канал Алексей Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских боевиков, увеличат компенсации за утраченное имущество, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

"Уже утвержден порядок приема документов на выплаты компенсации за утраченное имущество. Они составляют 200 тысяч рублей за частичную утрату и 400 тысяч рублей за полную. Готовим предложения об увеличении размера этих выплат", – написал Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, также значительные убытки понесли предприятия сельского хозяйства.
"Всего пострадало 148 предприятий. Не сегодняшний день провели оценку утраченного поголовья скота. Рассматриваем вопрос о компенсации. С "Росагролизингом" достигли соглашения о пролонгации лизинговых кредитов на 24 месяца", – отметил Смирнов.
Сотрудники предприятий, которые находятся в вынужденном простое получают 2/3 от заработной платы, затраты компенсируются за счет федеральной субсидии, добавил губернатор.
Кроме того, в регионе продолжает действовать свободная экономическая зона – организации освобождаются от налога на имущество с момента его принятия на учет сроком до 10 лет, а также на 3 года от земельного налога с момента возникновения права собственности на земельный участок, уточнил Смирнов. По его словам, режим свободной экономической зоны в том числе устанавливает критерии и льготы по уплате налогов и страховых взносов. Претендовать на них могут те, кто зарегистрирован на территории приграничья и является инвестором, уточнил он.
Также для предприятий и индивидуальных предпринимателей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов, добавил губернатор.
Кроме того, для предприятий, пострадавших от действий ВСУ, действуют налоговые послабления, в том числе отсрочка по уплате налогов и страховых взносов на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Также для организаций ввели кредитные каникулы, добавил глава региона.

"На региональном уровне действует специальная программа кредитования под 1,5% годовых для пострадавших предпринимателей", – подытожил Смирнов.

Ранее пострадавшим от действий ВСУ жителям Курской области полагались выплаты по утрате имущества в размере от 75 до 150 тысяч рублей на одного человека, в зависимости от степени утраты.
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