https://crimea.ria.ru/20241118/v-belogorskom-rayone-kryma-nachali-stroit-vodoprovodno-ochistnuyu-stantsiyu-1141943092.html

В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию

В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию

В Крыму началось строительство водопроводно-очистной станции для обеспечения водой жителей населенных пунктов Белогорского района, сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T16:01

2024-11-18T16:01

2024-11-18T16:01

белогорский район

сергей аксенов

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вода в крыму

водоснабжение

водовод

господдержка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство водопроводно-очистной станции для обеспечения водой жителей населенных пунктов Белогорского района, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, до лета следующего года к селам Верхние Орешники, Петрово, Барабаново в Белогорском районе проведут линии водоводов. На эти работы выделяется порядка 20 миллионов рублей.Также в ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации на строительство каскадной насосной станции, водопроводных очистных сооружений и сетей для подачи запасов Горлинского водохранилища жителям Богатовского, Земляничненского и Курского сельских поселений.Стоимость этих работ – 53 миллиона рублей. В середине 2025 года определят срок начала строительства.Ранее Аксенов заявил, что более 73% сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. При этом из 12 тысяч километров водопроводов в Крыму около 4,9 тысячи изношены более чем на 90%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки

белогорский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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