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В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
В Крыму началось строительство водопроводно-очистной станции для обеспечения водой жителей населенных пунктов Белогорского района, сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T16:01
2024-11-18T16:01
2024-11-18T16:01
белогорский район
сергей аксенов
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вода в крыму
водоснабжение
водовод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство водопроводно-очистной станции для обеспечения водой жителей населенных пунктов Белогорского района, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, до лета следующего года к селам Верхние Орешники, Петрово, Барабаново в Белогорском районе проведут линии водоводов. На эти работы выделяется порядка 20 миллионов рублей.Также в ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации на строительство каскадной насосной станции, водопроводных очистных сооружений и сетей для подачи запасов Горлинского водохранилища жителям Богатовского, Земляничненского и Курского сельских поселений.Стоимость этих работ – 53 миллиона рублей. В середине 2025 года определят срок начала строительства.Ранее Аксенов заявил, что более 73% сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. При этом из 12 тысяч километров водопроводов в Крыму около 4,9 тысячи изношены более чем на 90%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
белогорский район
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белогорский район, сергей аксенов, новости крыма, крым, вода в крыму, водоснабжение, водовод, господдержка
В Белогорском районе Крыма начали строить водопроводно-очистную станцию
В Крыму начали строить станцию для снабжения водой жителей сел Белогорского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму началось строительство водопроводно-очистной станции для обеспечения водой жителей населенных пунктов Белогорского района, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Специалисты приступили к строительству водопроводно-очистной станции в селе Вишневое Белогорского района. Это позволит обеспечить питьевой водой жителей поселка Зуя и села Крымская Роза", – написал она в своем Telegram-канале.
Кроме того, до лета следующего года к селам Верхние Орешники, Петрово, Барабаново в Белогорском районе проведут линии водоводов. На эти работы выделяется порядка 20 миллионов рублей.
Также в ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации на строительство каскадной насосной станции, водопроводных очистных сооружений и сетей для подачи запасов Горлинского водохранилища жителям Богатовского, Земляничненского и Курского сельских поселений.
Стоимость этих работ – 53 миллиона рублей. В середине 2025 года определят срок начала строительства.
Ранее Аксенов заявил
, что более 73% сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики. При этом из 12 тысяч километров водопроводов в Крыму около 4,9 тысячи изношены более чем на 90%.
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